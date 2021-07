Absci partage un pic de 30% lors de ses débuts en bourse, valorisant une société de biotechnologie de l’État de Washington à près de 2 milliards de dollars

in

Le PDG et fondateur d’AbSci, Sean McClain. (Photo AbSci)

Les actions d’Absci ont bondi de plus de 30% jeudi alors que la société de biotechnologie basée à Vancouver, dans l’État de Washington, faisait ses débuts en tant que société publique.

Absci a évalué son action à 16 $ par action un jour plus tôt, avec un produit attendu de 200 millions de dollars. Les actions ont ouvert jeudi à 21 $. L’entreprise est maintenant évaluée à près de 2 milliards de dollars. Il se négocie sous le ticker ABSI et sonnera la cloche de clôture du NASDAQ cet après-midi.

Absci, qui développe des technologies pour accélérer la découverte de médicaments, surfe sur une vague d’introductions en bourse dans le domaine des biotechnologies. À la mi-2021, 49 biotechnologies étaient devenues publiques, selon Biopharma Dive – un rythme plus rapide que 2020, qui était elle-même une année record.

Absci rejoint plusieurs autres biotechnologies de l’État de Washington qui sont devenues publiques cette année, notamment Sana Biotechnology, Impel Neuropharma et Nautilus Biotechnology, qui sont devenues publiques via une fusion SPAC.

Icosavax et Eliem Therapeutics ont récemment déposé une demande d’introduction en bourse, et Lyell Immunopharma, basée dans la région de Seattle et dans le sud de San Francisco, est également devenue publique.

Le PDG d’Absci, Sean McClain, a lancé l’entreprise en 2011 dans un laboratoire en sous-sol à Portland, en Oregon, peu de temps après avoir obtenu son diplôme de premier cycle. Il a dirigé la société grâce à des partenariats avec plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Merck, et grâce à la récente acquisition de la société de biologie synthétique Totient et Denovium, une petite startup d’apprentissage en profondeur qui analyse la fonction et le comportement des protéines.

Absci utilise des modèles in silico pour optimiser les conceptions de médicaments candidats à base de protéines, ainsi que des plateformes de biologie synthétique et des souches d’E. coli conçues sur mesure pour les fabriquer et les cribler pour une activité optimale. La société, qui a commencé ses activités commerciales en 2018, en est encore aux premiers stades de la constitution de sa clientèle de sociétés pharmaceutiques.

“C’est une jeune entreprise qui, dans mon esprit, a tout fait correctement, en termes de développement”, a déclaré à . Leslie Alexandre, PDG du groupe industriel Life Science Washington. La jeunesse de McClain se démarque également parmi les PDG de biotechnologie, où les diplômes supérieurs et certains cheveux gris sont la norme. “Pour être relativement jeune dans l’entreprise, il a effectué la façon dont vous vous attendez d’un PDG plus expérimenté et mature des sciences de la vie”, a déclaré Alexandre.

Le chiffre d’affaires de la société l’année dernière était de 4,7 millions de dollars, contre 2 millions de dollars en 2019. Les pertes nettes se sont élevées à 14,4 millions de dollars en 2020, contre 6,6 millions de dollars en 2019.

Le financement privé total d’Absci en mars de cette année était de 230 millions de dollars, dont un tour de financement de 125 millions de dollars ce printemps et un tour de série E de 65 millions de dollars l’automne dernier. Avant l’introduction en bourse, Phoenix Venture Partners était le plus grand actionnaire de la société, avec une participation de 17,46 %, suivi de McClain avec 11,2 % de la société. Phoenix Venture Partners a dirigé le financement de série A de 5,1 millions de dollars de la société en avril 2016.

Absci compte plus de 170 employés et se prépare à déménager dans un nouveau campus de 78 000 pieds carrés juste au nord-est de Vancouver, à Battle Ground. La croissance de l’entreprise devrait contribuer à stimuler l’écosystème biotechnologique dans la région de Portland, a déclaré à . Eric Rosenfeld, fondateur de l’Oregon Venture Fund. Le fonds a été l’un des premiers investisseurs dans Absci.

La région de Portland a mis fin à une sécheresse de dix ans pour les introductions en bourse en 2018 lorsque le fabricant de lasers basé à Vancouver nLight est devenu public. En juin 2020, ZoomInfo, également de Vancouver, a levé 887 millions de dollars lors de son introduction en bourse.