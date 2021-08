“Absence d’allégations spécifiques”: le tribunal de Delhi souligne le manque de preuves dans l’acquittement de Shashi Tharoor

Shashi Tharoor avait remercié le juge et déclaré que cela avait été une torture absolue au cours des sept dernières années et demie.

Mercredi, un tribunal de Delhi a acquitté le chef du Congrès Shashi Tharoor de toutes les accusations dans l’affaire de la mort de son épouse Sunanda Pushkar, mettant ainsi un terme au procès de sept ans.

Dans son ordonnance, le tribunal a observé que les procès pénaux exigent des preuves et que l’accusé ne peut pas être « contraint de faire face aux embûches d’un procès pénal » en « absence d’allégations spécifiques et de matériel suffisant pour distinguer les ingrédients des diverses infractions », comme l’a rapporté agence de presse ANI.

Tharoor, qui était présent lorsque le juge spécial Geetanjali Goel a prononcé l’ordonnance lors d’une audience virtuelle mercredi, a remercié le juge et a déclaré que cela avait été une torture absolue au cours des sept dernières années et demie.

Tharoor, qui a été inculpé en vertu des sections de l’IPC liées à la cruauté et à l’incitation au suicide mais n’a pas été arrêté, a déclaré plus tard dans la journée dans un communiqué publié sur Twitter que sa foi dans le pouvoir judiciaire était justifiée. “Cela apporte une conclusion significative au long cauchemar qui m’avait enveloppé après le décès tragique de ma défunte épouse Sunanda”, a déclaré l’auteur et homme politique alors que son parti le soutenait fermement et attaquait le BJP et des sections des médias pour sa « campagne de calomnie ».

“J’ai patiemment résisté à des dizaines d’accusations infondées et de dénigrement des médias, soutenus par ma foi dans la justice indienne, qui est aujourd’hui justifiée”, a ajouté le député de Thiruvananthapuram, 65 ans. Dans notre système judiciaire, le processus est trop souvent la punition, a noté Tharoor. “Néanmoins, le fait que justice ait enfin été rendue, nous permettra à tous dans la famille de pleurer Sunanda en paix”, a-t-il déclaré.

Alors que la police avait demandé le cadrage de diverses charges contre Tharoor au cours des plaidoiries, son avocat avait déclaré au tribunal que l’enquête menée par le SIT avait complètement disculpé son client de toutes les charges retenues contre lui.

L’avocat principal Vikas Pahwa a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour prouver l’infraction contre Tharoor. Après que l’ordre a été prononcé, Pahwa a déclaré aux journalistes que les accusations portées par la police pour complicité au suicide et cruauté étaient absurdes et absurdes. Même les ingrédients les plus essentiels des infractions n’étaient pas présents dans cette affaire, a-t-il déclaré.

Pushkar, un visage important dans les cercles de Delhi, a été retrouvé mort dans une suite d’un hôtel de luxe dans la nuit du 17 janvier 2014. Le couple avait séjourné à l’hôtel alors que le bungalow officiel de Tharoor était en cours de rénovation.

