ABSLI envisage une croissance de 16 à 17% des entreprises individuelles au cours de l’EX22

Bien qu’il n’y ait pas d’augmentation des primes actuellement, Aditya Birla Sun Life Insurance (ABSLI) surveillera de près l’expérience de la pandémie et décidera des taux de prime, a déclaré le directeur général et PDG Kamlesh Rao. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Rao a déclaré que la société visait à croître d’environ 20 % en groupe et de 16 à 17 % en affaires individuelles au cours de cet exercice. Extraits :

Après la première vague, les produits d’épargne et de protection garantis se portent bien. Suite à la deuxième vague, quel genre de demandes rencontrez-vous pour ces types de produits ? Voyez-vous des demandes soutenues?

Dès le début de la pandémie, les gens ont commencé à prendre conscience de la nécessité de protéger sa santé ainsi que ses finances, ce qui les a incités à opter pour des polices d’assurance-vie offrant une protection pure et des rendements garantis. Les gens sont plus intéressés par la protection pure (plans temporaires). En outre, en raison de la prévalence de l’insécurité et de l’incertitude financières, les solutions d’assurance-vie offrant des rendements garantis ont pris de l’importance. Nous assistons à une demande soutenue tant pour les plans à terme que pour les plans d’épargne garantie.

Y a-t-il un changement structurel dans les demandes de polices d’assurance après la deuxième vague ?

Une prise de conscience accrue a conduit les gens à analyser leurs besoins financiers futurs, les risques et les incertitudes qu’ils aimeraient combattre et à planifier en conséquence leurs besoins en assurance-vie. Les particuliers demandent maintenant des plans qui peuvent être personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques à différentes étapes de la vie et qui peuvent assurer une sécurité totale de leurs objectifs financiers futurs. Ils recherchent des solutions qui peuvent maximiser leurs revenus et minimiser les risques tout en répondant aux besoins financiers à court et à long terme.

Les primes ont-elles augmenté? Quelle a été la randonnée moyenne? Pour quels produits Aditya Birla Sun Life Insurance a-t-elle augmenté les primes?

Non, les primes de nos produits n’ont pas été augmentées. Cependant, la société suivra de près l’expérience de la pandémie et décidera des taux de prime. En outre, un changement des taux de réassurance au cours de l’année peut être un facteur qui déterminera les taux de prime.

La prime des nouvelles affaires de la société pour avril 2021 a connu une baisse de 51% en glissement annuel, tandis que pour l’ensemble du secteur privé, elle a augmenté de 55,18%. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette chute?

La société a enregistré une prime pour les nouvelles affaires de Rs 128 crore en avril 2021. Pour les affaires d’assurance-vie individuelle, nous avons augmenté la prime des nouvelles affaires d’environ 38% en glissement annuel. La baisse observée en nombre global est due à la base superlative d’avril 2020 dans l’activité du groupe. En avril 2020, nous avions écrit plus de 200 crore de roupies dans les affaires d’assurance-vie collective et avons augmenté quatre fois par rapport à avril 2019. Par conséquent, il s’agit d’un impact de base dans les affaires d’assurance-vie collective, et la performance annuelle reflétera une image plus appropriée.

La prime des nouvelles affaires de la société a augmenté de 24,81 % en glissement annuel pour le dernier exercice. Quelle croissance attendez-vous pour cet exercice ? Quelle est la performance attendue des activités d’assurance-vie individuelle et d’assurance-vie collective?

L’activation numérique, l’analyse des données et le bon ensemble de produits ont aidé l’entreprise à stimuler la croissance au cours de l’exercice 21. Cependant, dans le scénario actuel, il est très difficile d’avoir des vues à court ou à long terme. Nous comprenons qu’il existe aujourd’hui une prise de conscience accrue des risques et une demande accrue pour les produits d’assurance-vie, ce qui constitue une opportunité pour les compagnies d’assurance-vie. Nous visons à tirer parti de cette dynamique pour croître d’environ 20 % dans le groupe et d’environ 16 à 17 % dans les entreprises individuelles, de performer en ligne avec l’industrie pour les deux et de faire mieux que l’année dernière.

