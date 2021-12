« Absolument inacceptable » – Le futur coéquipier de Lewis Hamilton, George Russell, frappe alors que Max Verstappen remporte le titre controversé de Formule 1

La star de la Formule 1 George Russell a frappé après que Max Verstappen ait battu Lewis Hamilton au championnat des pilotes 2021 de manière controversée.

L’as britannique Hamilton, qui cherchait à remporter un huitième titre record, a été éliminé dans le dernier tour après une décision tardive dramatique du directeur de course Michael Masi.

Hamilton a perdu le titre dans des circonstances controversées

Un accident impliquant Nicolas Latifi a vu la course, confortablement menée par Hamilton, se placer derrière une voiture de sécurité, réduisant fortement son avance.

Il y avait des voitures doublées entre les rivaux du titre dans les deux derniers tours mais, en rupture avec la convention normale où toutes les voitures se déroulaient, seules celles entre Hamilton et Verstappen l’ont fait, permettant une course roue à roue jusqu’à l’arrivée.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était furieux de la décision mais a été remplacé par Masi qui a répondu : « Toto, ça s’appelle une course automobile. Nous avons fait des courses de voitures.

Mais l’as de Williams Russell, qui deviendra le coéquipier de Hamilton chez Mercedes l’année prochaine, était également furieux de cette décision.

Verstappen est champion du monde pour la première fois

Russell a regardé les événements se dérouler dans les stands

Russell a tweeté : « Max est un pilote absolument fantastique qui a connu une saison incroyable et je n’ai qu’un immense respect pour lui, mais ce qui vient de se passer est absolument inacceptable. Je ne peux pas croire ce que nous venons de voir.

La légende de la Formule 1 Alain Prost a également compris la fureur de Mercedes : « Ça va être commenté en termes de règle concernant la voiture de sécurité. Très difficile pour moi d’avoir un jugement clair, je peux comprendre qu’ils ne vont pas être contents de ça.

« C’était exceptionnel pour le spectacle. Ça va toujours être controversé.

« J’essaie de ressentir le bonheur pour Max et la tristesse pour Lewis. »

Hamilton et Verstappen ont livré une épreuve de force incroyable et ont superbement remporté le résultat

Et à la fin, malgré une énorme rivalité, Hamilton et Verstappen ont géré la finale du blockbuster avec humilité.

Hamilton a rendu hommage à Verstappen et a déclaré qu’il avait tout donné pour remporter son huitième titre mondial.

Il a déclaré à Sky Sports : « Félicitations à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année.

« Tout le monde à l’usine et ici a travaillé si dur pendant cette saison des plus difficiles. Je suis si fier d’eux et si reconnaissant de faire partie du voyage avec eux.

« Nous avons tout donné cette dernière partie de la saison, nous n’avons jamais abandonné. »

Horner et Verstappen célébrés avec style

Verstappen a rendu hommage à Hamilton après son succès dans le dernier tour à Abu Dhabi.

Le Néerlandais a déclaré : « Lewis est un pilote incroyable et un compétiteur incroyable. Ils nous ont vraiment compliqué la tâche et tout le monde a adoré voir les deux équipes s’affronter.

« Nous avons eu des moments difficiles, mais cela fait partie du sport et de son émotion. Tout le monde veut gagner et cela aurait pu aller dans les deux sens.

« J’ai essayé de continuer à pousser et parfois des miracles se produisent. »

