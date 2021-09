“Absolument pas content” – Tuchel relève trois échecs dans l’affichage de Chelsea

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a exprimé son mécontentement face aux difficultés surprises de son équipe en première mi-temps contre Tottenham, tout en saluant la performance “exceptionnelle” de l’homme du match.

Chelsea ont été pris au dépourvu par une performance vibrante de Tottenham en première mi-temps. Les éperons ont poussé haut et ont supervisé des périodes de pression soutenues. Cependant, comme cela a été montré dans les grandes occasions, l’arrière-garde de Chelsea est difficile à percer même sous la pompe.

L’introduction de N’Golo Kante à la mi-temps a bouleversé le match après que Chelsea ait réussi à prendre le contrôle du milieu de terrain.

Thiago Silva est devenu le deuxième plus vieux buteur du club derrière Didier Drogba en Premier League en hochant la tête depuis un corner.

Kante a doublé l’avance via un tir dévié avant qu’Antonio Rudiger ne frotte le sel dans les blessures lors du retour à la maison dans le temps additionnel.

S’adressant à Sky Sports après le match, Tuchel ont souligné un manque « d’intention, d’énergie et d’acharnement » comme étant des obstacles à leur succès au premier semestre.

“Je n’étais absolument pas satisfait des 45 premières minutes”, a déclaré Tuchel.

« Il y a eu des performances individuelles excellentes en première mi-temps de Kepa et Thiago Silva. Encore plus de joueurs étaient bons mais en général nous manquions d’intention, d’énergie et d’acharnement dans les duels et les 50-50 balles.

« J’avais le sentiment que nous voulions impressionner par des compétences pures, mais dans des derbys comme celui-ci, il ne s’agit pas toujours uniquement de compétences. Il s’agit d’agressivité, de gagner des duels et de mieux performer en équipe. On en a parlé clairement à la mi-temps.

« En deuxième mi-temps, ce fut une très bonne performance et une victoire méritée en deuxième mi-temps. C’était une très bonne réaction donc je suis content de la performance en seconde période.

Concernant sa décision déterminante d’accrocher Mason Mount pour Kante, Tuchel a ajouté: “C’était un choix difficile pour Mason Mount et c’était un peu plus défensif de N’Golo Kante mais je voulais donner de l’énergie.

« Je n’étais pas prêt à parler des espaces ici et là. Il s’agissait des deuxièmes balles et duels. Il s’agissait de gagner en confiance grâce à l’énergie et aux gains de balle et à un taux de travail plus élevé. C’était plus ou moins le signal de la discussion.

«Exceptionnel» – Tuchel loue la superstar vétéran

Sur la magnifique prestation globale de Silva, 36 ans, Tuchel a déclaré : « C’était bien qu’il ait failli marquer deux fois. Il était si fort. Je suis très heureux pour lui d’avoir pu ouvrir le jeu pour nous.

« Sa performance, même en première mi-temps, était exceptionnelle. C’était une performance fantastique et bien méritée.

A l’arrivée tardive de Rudiger au stade, l’Allemand a déclaré : « Je n’étais pas inquiet mais c’est étrange quand votre joueur arrive en retard. Il a eu des problèmes de passeport. C’était comme ça en première mi-temps. Nous y étions mais pas complètement. J’étais heureux que nous ayons pu surmonter ces situations.

« Nous sommes compétitifs et nous voulons être compétitifs. Ce n’est pas une excuse pour dire que nous ne sommes pas prêts. Nous voulons produire des résultats et nous le pouvons. C’est ce que nous voulons au club. Nous voulons gagner.

« Nous sommes déjà compétitifs à ce niveau pour gagner mais nous avons encore des choses à améliorer. La première mi-temps en était la preuve. C’est bien d’avoir ces situations difficiles maintenant et de les surmonter. Nous sommes capables de produire des victoires méritées, c’est donc une bonne base pour continuer. »

