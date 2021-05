Absolute Software achète NetMotion basé à Seattle pour 340 millions de dollars

Les nouvelles: Absolute Software, une société de logiciels de sécurité cotée en bourse, a accepté d’acquérir la start-up de sécurité NetMotion basée à Seattle pour 340 millions de dollars.

Fondé en 2001, NetMotion aide les employés de plus de 3 000 entreprises à accéder aux ressources à partir d’appareils sur site ou à distance dans le cloud. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 60 millions de dollars pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars, en hausse de 18% d’une année sur l’autre et de 18 millions de dollars en BAIIA ajusté. Elle emploie environ 200 personnes et est dirigée par le PDG Christopher Kenessey, ancien dirigeant de Cisco et de la fonderie.

Absolute a déclaré que l’accord complimenterait son offre «Endpoint Resilience». Un chiffre d’affaires absolu de 30,7 millions de dollars pour le trimestre terminé le 31 mars, en hausse de 18% d’une année sur l’autre, et un bénéfice net de 2,2 millions de dollars, en baisse de 1%. La société fusionnée aura un chiffre d’affaires annuel estimé à 176 millions de dollars. L’accord devrait se conclure en juin.