Absorption nette sur le marché des bureaux plus lente au premier trimestre 2021 à 5,53 millions de pieds carrés: JLL

Le marché global des bureaux en Inde a connu une baisse d’absorption nette de 33% au premier trimestre 2021, trimestre sur trimestre (QoQ), avec 5,53 millions de pieds carrés loués de janvier à mars 2021, selon JLL Office Market Update – Q1 2021. On Sur une base annuelle (en glissement annuel), l’absorption nette au T1 2021 s’élève à 64% des niveaux observés au T1 2020.

Bengaluru, Hyderabad et Delhi NCR ont représenté près de 80% de l’absorption nette au cours du trimestre. De plus, Bengaluru et Delhi NCR sont les deux marchés qui ont connu une augmentation de l’absorption nette par rapport au quatrième trimestre 2020.

«Alors que 2020 s’est terminée sur une note relativement élevée, il y avait encore de l’incertitude sur le marché en ce qui concerne la reprise des affaires comme d’habitude. Les occupants ont continué à adopter une approche prudente et se sont concentrés sur la réévaluation de leurs portefeuilles immobiliers et de leurs engagements à long terme. Pour ajouter aux malheurs, les craintes croissantes d’un pic dans les cas de COVID-19 au cours de la seconde quinzaine de mars ont poussé les occupants à appuyer à nouveau sur la pause et à reporter leurs décisions immobilières », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche. & REIS, Inde, JLL.

«Alors que la campagne de vaccination prend de l’ampleur et que les occupants restent prudemment optimistes, l’année 2021 devrait connaître près de 38 millions de pieds carrés de nouvelles livraisons, tandis que l’absorption nette devrait osciller autour des 30 millions de pieds carrés avec une légère baisse. biais. Cela sera au même niveau que les niveaux annuels moyens d’absorption nette observés en 2016-2018 », a-t-il ajouté.

L’absorption nette recule après un rebond de deux trimestres consécutifs

Rôle important des pré-engagements, volumes locatifs forts

Les pré-engagements dans les nouvelles livraisons ont joué un rôle important dans la stimulation de l’absorption nette. Au premier trimestre, 31% des nouvelles livraisons au cours du trimestre étaient déjà pré-engagées. Des niveaux maximaux de pré-engagement ont été observés sur les marchés du sud de Bengaluru (51% des nouvelles livraisons) et Hyderabad (45% des nouvelles livraisons).

Dans le même temps, il est important de noter que la dynamique de location sur certains des plus grands marchés est restée prometteuse au premier trimestre de 2021. Le trimestre a connu des volumes de location bruts de 7,5 millions de pieds carrés sur les sept principaux marchés. Fait intéressant, le plus grand marché de Mumbai a connu une augmentation massive du volume de location de 0,5 million de pieds carrés au quatrième trimestre 2020 à 1,6 million de pieds carrés au premier trimestre 2021. Cela était principalement dû à certaines grandes transactions de pré-engagement dans les espaces à venir au sein de la BFSI. espace. En outre, Delhi NCR a enregistré une augmentation marginale des volumes de location de 1,9 million de pieds carrés au quatrième trimestre 2020 à 2 millions de pieds carrés au premier trimestre 2021.

Les nouvelles livraisons au cours du premier trimestre 2021 ont été enregistrées à 13,43 millions de pieds carrés, soit une augmentation marginale de 5% t / t. En phase avec l’absorption nette, les marchés de Bengaluru, Hyderabad et Delhi NCR ont représenté près de 80% des nouvelles livraisons au cours du trimestre. Sur une base annuelle, les nouvelles livraisons dans les sept principales villes ont bondi de 56% par rapport aux 8,6 millions de pieds carrés enregistrés au premier trimestre 2020. Fait intéressant, les nouvelles livraisons ont même dépassé les niveaux trimestriels moyens d’environ 13 millions de pieds carrés enregistrés au cours de l’année historique. de 2019.

Les occupants continuent de revoir leurs portefeuilles immobiliers et adoptent des stratégies de consolidation et d’optimisation afin de rationaliser l’espace requis tout en minimisant les coûts. Les faibles niveaux d’absorption nette n’ont pas pu suivre le rythme des nouvelles livraisons. Cela s’est traduit par une augmentation de la vacance globale de 14,0% au T4 2020 à 14,9% au T1 2021. Malgré la hausse des taux de vacance, Bengaluru, Chennai et Pune ont continué à osciller à un seul chiffre.

Les locations sur tous les marchés restent stables

Les loyers de bureaux au premier trimestre 2021 sont restés stables sur les principaux marchés de bureaux en Inde. Avec des niveaux de vacance toujours inférieurs à 15% et une offre limitée de catégorie A à venir sur les marchés clés au cours des prochaines années, le marché des bureaux en Inde continue d’être orienté vers les propriétaires. Par conséquent, la réduction des loyers faciaux n’est pas un phénomène populaire et les loyers devraient rester dans une fourchette à court et moyen terme. Cependant, les propriétaires continuent de s’adapter aux demandes des occupants et offrent de la flexibilité en augmentant les périodes sans loyer, en réduisant l’escalade des loyers et en offrant aux occupants des offres entièrement meublées pour conclure des transactions.

Les occupants restent prudemment optimistes quant à l’avenir

La dynamique de location au cours des prochains trimestres dépendra principalement du temps nécessaire pour contenir la deuxième vague de cas de COVID-19. Cependant, il est important de souligner quelques éléments qui donnent l’assurance qu’il y a de la lumière au bout du tunnel.

La fréquentation croissante des bureaux sur les principaux marchés avant la deuxième vague COVID-19 témoigne de la confiance et de l’engagement des entreprises à reprendre le travail depuis leur bureau. Il est important que les propriétaires continuent d’être réceptifs aux demandes des locataires et offrent des options flexibles, tant en termes d’espace que de valeur.

