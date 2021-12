Abu Dhabi F1 GP – Verstappen remporte la dernière pole de l’année

11/12/2021 à 16h28 CET

Max verstappen a pris la dernière pole position de la saison dans le GP d’Abou Dhabi, répétant celui qu’il a réalisé dans ce même scénario il y a un an. Les modifications apportées au circuit de Yas Marina, désormais plus rapide que par le passé, ont confirmé l’avantage de Mercedes dans le secteur le plus rapide de la piste, le deuxième, mais le leader du Championnat du Monde s’est défendu bec et ongles dans le troisième, beaucoup plus sinueux. et le meilleur temps (1.22.109) a été marqué grâce à un travail d’équipe extraordinaire chez Red Bull, Sergio Pérez lui donnant un sillage opportun en Q3.

En tout cas, rien n’est encore décidé. Sur une piste rénovée qui privilégie les dépassements, la pole n’est pas aussi importante ici que ces dernières années et donc la course peut encore réserver bien des surprises.

Après trois séances d’essais libres, la première pour Verstappen et les deux suivants pour HamiltonIl semblait clair que Red Bull avait des raisons de s’inquiéter de la vitesse de pointe impressionnante de ses rivaux, qui selon les estimations des entraîneurs de Milton Keynes, les menaient jusqu’à sept dixièmes dans les lignes droites. Hamilton’volava ‘dans un deuxième secteur qui peut maintenant être approché presque sans appuyer sur les freins et Verstappen il s’est défendu comme il a pu dans le troisième secteur tordu.

Le Néerlandais a fait la première référence en Q1 (1.23.628), mais Hamilton Il l’a « effacé » avec un tour retentissant en 1.23.266, le meilleur temps du week-end. Max est revenu à la charge, mais il était à 56 millièmes du septuple champion britannique avant que la séance ne soit interrompue pour que les commissaires sportifs puissent retirer une borne sur la piste.

Hamilton a baissé son chrono (1.22.845) et aussi Bottas a été placé devant Verstappen, qui est passé au tour suivant en troisième position, à plus de 4 dixièmes de la Mercedes. Les deux espagnols Carlos Sainz et Fernando Alonso ont passé le premier tamis sans difficulté et les Williams de Russel Oui Latifi, le Haas de Schumacher Oui Mazepin et l’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, qui à Abu Dhabi dit au revoir à la F1 après deux décennies et 350 grands prix.

Au deuxième tour de qualification, les différences ont été réduites à la limite ; seulement 4 millièmes entre les deux hommes en lutte pour le titre. Sainz s’est provisoirement classé premier (1.23.174) en attendant l’assaut final sur Q3. Verstappen Il est revenu sur la piste avec un pneu tendre, à la recherche d’une stratégie différente. Le Néerlandais a réussi à boucler son tour avec le meilleur temps (1.22.800) et tandis que Hamilton, troisième à 3 dixièmes, devra s’élancer au milieu de la course. Comme Bottas et Tsunoda. Ricciardo a ruiné la dernière tentative de Alonso, qui a été laissé de côté Gasly, Stroll, Giovinazzi et Vettel. De son côté, Sainz est allé au dernier tour à la quatrième place.

La bataille définitive pour la pole a apporté un rythme rapide dès la première minute. Red Bull a fait un geste magistral avec Pérez donnant à Max le sillage, qui a pris la tête avec un tour énorme (1 122 109). Hamilton, ‘seulement face au danger’, est resté à trois dixièmes des Néerlandais et partira deuxième dans un autre sortie de ‘crise cardiaque’. Et encore plus avec un titre mondial en jeu, qui serait le premier pour le Néerlandais et le huitième, un record absolu, pour le Britannique.

Ce dimanche 12 décembre, à partir de 14h00, le GP d’Abou Dhabi baissera le rideau sur le Championnat du monde et proclamera le nouveau champion du monde de la plus haute catégorie. Verstappen et Hamilton sont à égalité (369,5 points). Cependant, le pilote Red Bull est en tête du classement pour avoir remporté une victoire de plus que le pilote Mercedes, 9 contre 8. Le champion sera celui qui finira devant l’autre ou Max si aucun des deux ne termine.