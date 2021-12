Abu Dhabi FP1: Verstappen établit la référence

Enfin, la finale de la saison de Formule 1 2021 était à nos portes, alors que FP1 pour le Grand Prix d’Abou Dhabi s’est déroulé sur un circuit de Yas Marina rénové avec Max Verstappen le plus rapide, établissant la référence pour le dernier week-end de la saison.

Le cirque de F1 est entré dans le dernier week-end de la saison, le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021, avec impatience et anxiété, alors que le monde attend de voir qui deviendra champion du monde de F1 2021 après la course de dimanche du crépuscule au soir autour de la Yas Marina réaménagée. circuit, avec Lewis Hamilton et Max Verstappen même aux points, celui du Néerlandais gagnant plus que le Britannique étant son seul avantage.

Red Bull a remporté la course de 2020 grâce à une performance dominante de Verstappen, qui fonctionnait sans pression, n’étant pas un prétendant au titre cette année-là, ainsi que sur une ancienne version de la piste de Yas Marina. La piste révisée conviendra-t-elle autant aux Bulls? Ou Mercedes brillera-t-il encore une fois après une solide forme ?

Verstappen a un bon début de week-end

Eh bien, si les résultats de FP1 sont quelque chose qui se passe, ce qui n’est pas le cas, alors l’argent intelligent serait sur Verstappen conservant son avantage à Yas Marina, qui a été le plus rapide avec un temps de 1:25.009, malgré s’être plaint d’un volant tordu pendant la session.

Il convient de noter que le meilleur temps de cette année dans FP1 est plus rapide de 12,3 secondes que le 1:37,378 de l’année dernière également établi par Verstappen, ce qui signifie que les changements apportés au circuit ont fait le travail attendu pour rendre la piste plus rapide et plus fluide.

Le deuxième plus rapide était Valtteri Bottas 0,196s plus lent que Verstappen et devant son coéquipier Lewis Hamilton qui était troisième et 0,150s plus loin.

Le septuple champion du monde a vu son meilleur temps (0,033 s plus lent que le meilleur de son rival en titre) supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste au virage 16.

Sergio Perez a pris un meilleur départ qu’en Arabie saoudite le week-end dernier et a pris la quatrième place à 0,354s du meilleur temps de son coéquipier.

Yuki Tsunoda a terminé cinquième pour AlphaTauri, 0,015s plus lent que Perez, le Japonais suivi par l’Alpine Fernando Alonso, l’Espagnol sixième et 0,616s de retard.

Pierre Gasly a terminé septième sur sa sœur AlphaTauri avec plus de huit dixièmes de moins que le temps de référence, et a été suivi par la Ferrari de Charles Leclerc en huitième position, qui était en service casque-cam aujourd’hui, et 0,024 seconde de moins que le Français.

La neuvième place est revenue à Carlos Sainz dans l’autre SF21, qui était de 0,877 s plus lent que le temps enregistré le plus rapide, alors que Sebastian Vettel d’Aston Martin a arrondi les dix premiers près d’une seconde plus lentement que le temps de référence de Verstappen et filant au virage 15 lors de la poussée de dernière minute juste avant le drapeau à damier.

SECTEURS LES PLUS RAPIDES 🚀 Ça s’annonce serré entre Mercedes et Red Bull 👀 Lewis ➡️ Max ➡️ Valtteri #F1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/V99I57VNIN – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

En dehors du top 10

Le premier des dix premiers outsiders était Esteban Ocon, qui a terminé 11e, à 1.016s de retard, le pilote Alpine ayant eu une bonne frayeur au début de la séance, ratant le mur après avoir perdu le contrôle de sa voiture.

Lando Norris, dont la McLaren MCL35M arborait une livrée modifiée, était 12e et un dixième plus lent qu’Ocon.

Bientôt un pilote de F1 à la retraite, le champion 2007 Kimi Raikkonen, était 13e pour Alfa Romeo, suivi de son coéquipier en 14e, la paire étant séparée de plus de deux dixièmes.

Lance Stroll était presque 15e le plus rapide, à 1,6s du rythme et devant l’autre McLaren de Daniel Ricciardo en 16e, et à 1,667s du meilleur temps.

George Russell de Williams a raté son dernier FP1 avec son équipe et a laissé la place à Jack Aitkins qui a terminé la séance 17e le plus rapide, devant l’habitué de l’équipe Nicholas Latifi en 18e mais rien ne sépare la paire.

Les deux dernières places étaient comme d’habitude réservées au duo Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin, l’Allemand plus de six dixièmes plus rapide que le Russe.

Résultats d’Abou Dhabi FP1 :