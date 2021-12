Abu Dhabi FP2: Hamilton l’allume, Raikkonen s’écrase

Après une première séance d’essais peu dramatique pour le Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi 2021, FP2 s’est déroulé vendredi après-midi sur le circuit de Yas Marina.

L’aspect le plus notable de FP1 devrait peut-être être la baisse massive des temps au tour, entre Yas Marina, la version 2021 et l’itération précédente de la piste, car le meilleur tour enregistré lors de la séance d’essais de vendredi matin cette année était plus de 12 secondes plus rapide que son équivalent 2020 .

Il reste à voir cependant si les changements apportés au circuit serviront de catalyseur au spectacle de course, car le site d’Abou Dhabi est notoirement connu pour être un circuit difficile à suivre de près et à dépasser pour les voitures de F1.

Fernando Alonso est le mieux placé pour dire une chose ou deux sur le sujet, sa course de 2010 – où il n’a pas pu dépasser Vitaly Petrov de Renault et a par conséquent perdu face à Sebastian Vettel dans la course au titre de cette année-là – le hante toujours très probablement.

Hamilton est le plus rapide, Verstappen quatrième

Mais revenons à « ici et maintenant », alors que les temps au tour sont allés encore plus loin dans FP2 – qui a été signalé dans les dernières secondes avec Kimi Raikkonen qui a écrasé son Alfa Romeo – alors que Lewis Hamilton a été le plus rapide dans les conditions plus fraîches de l’après-midi de l’île de Yas , enregistrant un temps de 1:23.691, soit plus d’une seconde plus rapide que le temps record de Max Verstappen en FP1.

La deuxième place est revenue à Esteban Ocon d’Alpine, 0,343s plus lent que Hamilton, et devant Valtteri Bottas en troisième, qui était encore 0,049s derrière le Français.

Bottas a eu un moment au virage 14 au début de la séance, son arrière droit marquant le mur, sans aucun mal.

L’autre prétendant au titre Max Verstappen a dû se contenter de la quatrième place pour FP2, plus de six dixièmes plus lent que son rival Hamilton.

Sergio Perez a suivi son coéquipier dans la sœur RB16B, terminant cinquième, un demi-dixième supplémentaire derrière, avec Fernando Alonso un dixième derrière le Mexicain, sixième, dans l’autre Alpine.

Yuki Tsunoda a été le pilote AlphaTauri le plus rapide pour la deuxième séance consécutive, puisqu’il a terminé la séance d’essais de l’après-midi septième derrière Alonso, moins d’un demi-dixième plus lent que l’Espagnol.

La huitième place revient à Charles Leclerc dans la Ferrari, à 0,866 s du leader, alors que Carlos Sainz est près de trois dixièmes plus loin en neuvième.

Pierre Gasly a terminé en dixième position dans le top dix, et 1,249 seconde de moins que le temps de référence.

Kimi Raikkonen tourne et heurte le mur au virage 14 Heureusement, il est capable de sortir de sa voiture#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

Et le reste ? Raikkonen s’écrase.

McLaren n’a pas réussi à entrer dans le top dix, Daniel Ricciardo terminant 11e, 1,268s de moins que le meilleur temps, suivi par Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo, 12e, un dixième et demi de moins.

Lando Norris a terminé 13e sur sa sœur McLaren, 1,462s trop lent, et a été poursuivi par Sebastian Vettel dans l’Aston Martin 0,042s derrière en 14e.

Lance Stroll a réalisé le 15e meilleur temps, près de deux dixièmes de moins que son coéquipier, avec Kimi Raikkonen à la 16e place derrière le Canadien, 1.749s plus lent que le meilleur temps ; c’est avant de mettre son Alfa Romeo à la poubelle au virage 14, qui semble être un virage à surveiller ce week-end.

Goerge Russell, qui était de retour pour Williams après avoir raté la séance du matin (fait place à Jack Aitkin), a terminé 17e, à 1,858s du meilleur temps.

Son coéquipier Nicholas Latifi, qui a sorti les drapeaux jaunes, filant au virage 13, 12 minutes après le début de la séance, était le 18e plus rapide, après avoir endommagé son aileron arrière.

Le duo Hass était à nouveau 19e et 20e, Mick Schumacher devançant son coéquipier Nikita Mazepin de près d’une demi-seconde.

Résultats d’Abou Dhabi FP2 :