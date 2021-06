Abu Dhabi révèle des changements sur la piste de Yas Marina

Les responsables de la F1 d’Abu Dhabi ont révélé les changements exacts apportés à la piste de Yas Marina pour pimenter les courses lors du grand prix de cette année.

Il a été confirmé plus tôt cette semaine que des modifications étaient en cours pour essayer d’augmenter le facteur de divertissement pour les fans sur un circuit qui a organisé des snoozefest de F1 depuis son introduction au calendrier en 2009.

Rien de plus que le Grand Prix d’Abou Dhabi 2020 lorsque Max Verstappen a mené de la pole position et a remporté une victoire facile pour Red Bull.

Des modifications importantes seront apportées dans trois zones du circuit :

Virage 7 (épingle nord) – la chicane doit être supprimée et l’épingle élargie

Virages 11-14 (marina sud) – les quatre virages serrés à remplacer par un long virage incliné

Virages 17-20 (section hôtel) – le rayon de ces quatre virages à ouvrir pour créer une section de piste plus fluide

Les responsables de la piste affirment que l’élargissement du virage 17 améliorera les possibilités de dépassement, tandis que les modifications apportées au virage 20 créeront un virage à plein régime permettant aux voitures de suivre de plus près. Les ajustements apportés à la section hôtelière sont conçus pour permettre une course plus serrée, ce qui devrait à son tour conduire à des opportunités de dépassement supplémentaires.

ALERTE NOUVELLES 📢🏁 Une nouvelle ère commence au circuit de Yas Marina. Pour l’action. Pour les fans. Pour le sport. 🔥 Voici un aperçu des changements à venir sur notre tracé pour le 2021 #AbuDhabiGP.🏎@EMSO_NEWS @F1 @Mrk1Consulting#F1 #Formula1 pic.twitter.com/8eIJ5n3L5G – Circuit Yas Marina (@ymcofficial) 24 juin 2021

Saif Al Noaimi, PDG par intérim d’Abu Dhabi Motorsports Management, a déclaré : « En tant que site, nous identifions continuellement des moyens d’évoluer, de maintenir nos offres de produits à jour et de conserver le soutien de notre fidèle base de fans.

“Ce programme, qui représente un chapitre extrêmement important dans l’histoire du circuit de Yas Marina, impliquera des travaux effectués dans trois sections distinctes de la piste, augmentant les opportunités pour les pilotes de dépasser et amplifiant le caractère compétitif de tous les événements de sport automobile organisés au lieu.

« Les travaux auront lieu au cours de l’été, et l’achèvement est attendu bien avant le grand prix de cette année, le 12 décembre, et nous sommes impatients de présenter notre nouveau circuit aux fans de sport automobile à la fois localement et internationalement dans les mois à venir. »

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de Formule 1, a ajouté : « En tant qu’hôte de la finale de la saison de Formule 1 depuis 2009, Yas Marina s’est imposé comme l’un des sites les plus populaires pour les fans de sport automobile du monde entier.

« Nous soutenons pleinement la décision d’apporter des améliorations à la piste dans le but d’améliorer l’expérience globale du sport automobile à tous les niveaux, y compris le Grand Prix d’Abou Dhabi, pour les concurrents et les spectateurs.

“Compte tenu de sa position en tant que course finale de la saison de Formule 1, c’est toujours une date spéciale sur le calendrier et avec l’événement de cette année qui devrait être le premier sur la nouvelle piste et la dernière course avant d’entrer dans la nouvelle ère de F1 en 2022, il y a une incitation supplémentaire à attendre le spectacle avec impatience. »

