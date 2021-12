Abu Dhabi Takeaways : F1 2021 sort en trombe !

C’est la dernière fois que nous disons « Quelle course » cette saison, alors que la Formule 1 a conclu sa 72e saison avec des sensations fortes, de la controverse et des courses difficiles. En d’autres termes, c’est parti en trombe !

Pas le meilleur des scénaristes n’aurait pu préparer une telle fin pour une saison épique de F1, avec deux prétendants au titre entrant dans leur dernier champ de bataille à égalité de points, après 21 combats meurtriers entre eux et leurs équipes.

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont tous deux livré la saison de leur vie, le premier faisant face à son plus grand défi ces derniers temps, ayant facilement remporté six titres de pilotes F1 depuis 2014, tandis que le second réalisait son rêve de toujours de remporter sa première couronne F1.

Leurs équipes, Mercedes et Red Bull ont tout mis en œuvre pour l’emporter, Mercedes remportant un huitième titre consécutif des constructeurs de F1, les choses devenant assez désagréables entre les deux équipes, leurs patrons Toto Wolff et Christian Horner se disputant de toutes sortes de manières, avec seulement une bagarre manquant à leurs manigances.

Avant la finale de la saison 2021, le Grand Prix d’Abou Dhabi, il ne s’est pas éloigné du scénario de la saison jusqu’à ce point, car il était passionnant, controversé et plein de rebondissements.

Les sensations fortes et les rebondissements, qui ont amené une voiture de sécurité virtuelle et une voiture de sécurité ont servi à pimenter une course qui, jusque-là, semblait aller vers la victoire de Hamilton, Verstappen inutilement à la chasse, avec Michael Masi et ses stewards qui l’accompagnaient. les choses encore plus avec leur gestion discutable de la situation, d’où les controverses.

Passons donc à nos derniers plats à emporter pour cette saison, nos plats à emporter du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021.

Max Verstappen, champion du monde de Formule 1 2021

Ils disent que le premier million est toujours le plus difficile, et il semble que la même chose s’applique pour le premier titre de F1, avec Verstappen débordant de ses sens pour atteindre sa première couronne de pilotes, avec la première victoire de Hamilton en 2008 et le titre 2010 de Sebastian Vettel. campagne étant des exemples parfaits.

Le premier de Hamilton a été réalisé dans le dernier tour de la dernière course à Interlagos avec son dépassement final sur Timo Glock de Toyota assurant la cinquième place de la course et suffisamment de points pour battre Felipe Massa au titre par 1 point.

Vettel a mené une fois le classement des pilotes en 2010, après la dernière course de la saison à Abu Dhabi, qu’il a remportée, mais il a dû attendre que Fernando Alonso franchisse la ligne d’arrivée en septième position pour être sûr de devenir champion.

Eh bien, Verstappen a percé dans le cercle des champions de F1. Avec la forme qu’il a exposée cette année et à condition que son équipe continue de lui donner les voitures que son talent exige, rien n’empêcherait le joueur de 24 ans de remporter plus de titres.

Pour ceux qui pourraient dire que le Néerlandais a eu de la chance à Abu Dhabi avec la voiture de sécurité et les décisions de direction de course, il faut garder à l’esprit ce qui suit, et que la chance a changé de camp plusieurs fois cette saison en équilibrant les choses « chance- sage » entre les deux rivaux du titre, avec le drapeau rouge à Imola, au GP d’Émilie-Romagne sauvant Hamilton lorsqu’il a inhabituellement jeté sa Mercedes étant un exemple de chance servant d’un côté à l’autre.

C’est le sport automobile, et la chance jouera toujours un rôle, et avec cela, Max Verstappen est un champion du monde de F1 digne et méritant. Arrêt complet.

Sir Lewis Hamilton, vice-champion de Formule 1 2021

Il n’est pas nécessaire que la meilleure saison d’un pilote de F1 soit une saison où il remporte le titre, c’est plutôt la saison où le pilote affiche ses meilleurs traits sous la pression d’un combat acharné comme la saison dont nous avons été témoins cette année.

Lewis était calme, rapide, implacable et n’a jamais abandonné. Personne n’est parfait et sûr d’avoir commis des erreurs, tout comme Verstappen, ce qui est compréhensible dans les circonstances de l’intensité de cette course au titre.

Le Britannique à 37 ans, n’a montré aucun signe de ralentissement ou de perte de vitesse en combattant un jeune chargeur super talentueux, de 13 ans son cadet, et lui a mené le combat jusqu’au dernier tour sous les feux de Yas Marina, avec sa course de forme depuis le Brésil, preuve évidente de son talent et de ses capacités dans une voiture de F1.

Un autre aspect qui a vraiment attiré mon attention était la gestion suprême des pneus d’Hamilton, avec la perception que Sergio Perez est un maître des chuchoteurs de pneus, beaucoup oublient que le septuple champion du monde est aussi bon, sinon meilleur, surtout qu’il peut prolonger la vie de ses pneus tout en maintenant un rythme effréné.

C’était tout simplement l’une des meilleures campagnes de Lewis en F1 à ce jour, sinon la meilleure, et s’il avait remporté le titre, sa huitième aurait été meilleure que toutes ses sept autres réunies.

Alors bravo à lui pour sa saison.

Michael Masi et les Stewards à nouveau à l’honneur pour de mauvaises raisons

Combien de fois devrions-nous crier « Incohérence » et « groupe fixe de commissaires » jusqu’à ce que quelqu’un écoute ?

Masi et les commissaires étaient sur le coup dès le premier tour, lorsque Hamilton s’est rendu dans la zone de dégagement et a conservé son avance dans la course, Masi disant qu’il avait redonné l’avantage ou quelque chose du genre. Qu’est ce que c’est censé vouloir dire?

Si cet incident avait été qualifié d’incident du premier tour – considéré avec clémence depuis un certain temps maintenant – cela aurait eu un sens, mais « renoncé à l’avantage » ou peu importe ce qu’ils appellent cela n’est pas juste.

De plus, Martin Brundle a répondu à David Croft en se demandant si Hamilton « devra rendre la place » en disant : « Oui, bien sûr, il le fera. »

Avant de commenter la décision de Verstappen : « La porte est ouverte, il l’a franchie.

« Il est resté complètement à l’intérieur des lignes blanches, et une voiture qui était à côté de lui se dirige vers la route.

« Je vais m’en tenir à cela, mais ce n’est pas ce que pensent les commissaires », a conclu Brundle qui connaît une chose ou deux sur la course.

Quoi qu’il en soit, c’est là que la pourriture a commencé.

Prendre du temps pour décider quoi faire après qu’Antonio Giovinazzi ait abandonné sa voiture était un autre exemple d’hésitation et d’incertitude sous pression jusqu’à ce que nous atteignions l’accident de Nicholas Latifi au 53e tour, moment auquel Masi a repris son rythme.

Maintenant, je dois admettre que le travail de Masi est déjà assez dur sans que Christian Horner crie d’un côté, et Toto Wolff pleurniche pathétiquement de l’autre, le directeur de course devant se passer de « Bernie Ecclestone » ou « Max Mosely » disant à l’équipe- boss-pair pour fermer l’enfer.

Mais c’est le plus mou que je vais lui couper.

Je ne suis pas un avocat, ni un steward ou un directeur de course, mais j’ai regardé la F1 pendant plus de 25 ans, dont 20 ans pleinement intégrés au sport, donc quand je finis par ne pas comprendre ce qui se passait, cela signifie que l’administration de la situation était défectueuse.

Le seul crédit que Masi obtient, c’est que quoi qu’il ait fait, il nous a donné ce dernier tour où Max poursuivait et dépassait Lewis, ce dernier se battant avec des pneus bien usés, et tous deux conduisaient impeccablement bien, sans un seul blocage de l’un d’eux. tout en étant à la limite à la fois physiquement et mentalement, nous servant le point culminant de la course.

Ce dernier tour a résumé la saison, deux grands pilotes à l’apogée de leurs pouvoirs et les meilleurs de leurs générations respectives à la limite.

C’est aussi à propos des pères qui l’ont fait pour les Champions

Une fois la course terminée, il était touchant de voir les images d’Anthony Hamilton apaiser son fils, tandis qu’un Jos Verstappen las partageait le succès de son fils.

Ces deux pères ont soutenu leurs garçons talentueux, remuer ciel et terre pour les aider à réaliser leurs rêves au cours de longues années de dur labeur contre l’adversité, et voir leurs efforts récompensés lors de soirées comme celle dont nous avons été témoins dimanche dernier à Abu Dhabi a été une expérience émotionnellement enrichissante. de l’expérience.

Ces deux-là méritent leurs propres trophées.

Quelques mots consolants de Papa ❤️#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/H5Mufhbb6w – Formule 1 (@F1) 13 décembre 2021

Coups rapides du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Un excellent travail de Carlos Sainz terminant sa première saison en rouge au sommet d’un P3 à Abu Dhabi, quelque chose qui n’a pas eu assez de crédit car l’Espagnol a livré une saison tranquillement impressionnante avec la Scuderia et a terminé deux places devant son très haut -coéquipier classé, Charles Leclerc, au classement des pilotes. Un pilotage brillant de Yuki Tsunoda à Abu Dhabi, le rookie japonais devançant son impressionnant coéquipier Pierre Gasly tout le week-end, et se remet d’une qualification sous-performante à la huitième place pour prendre la quatrième place sous le drapeau à damier. Sebastian Vettel d’Aston Martin a remporté le premier prix Crypto.com Overtake Award pour avoir réalisé le plus de dépassements en 2021, 132 dépassements pour être précis, devant son compatriote Fernando Alonso qui était sur 128.

Pas mal pour un pilote longtemps accusé de ne pas être un bon milieu de terrain. Malgré quelques erreurs, cette année aurait pu servir de saison d’affûtage des compétences pour le quadruple champion, dans l’espoir qu’il puisse réussir lorsqu’Aston Martin tiendra sa promesse à l’avenir. La radio de l’équipe en direct de Fernando Alonso à Abu Dhabi était super sympa, ce que nous n’avons pas l’habitude d’entendre de la part de l’Espagnol dans la première partie de sa carrière en F1, surtout après avoir passé sa saison dans une voiture de milieu de terrain. Serait-ce le signe d’un changement dans son approche ? Devenir un meilleur joueur d’équipe? Le temps nous le dira, mais il est bon de le retrouver, de ne manquer aucune de ses compétences. Sergio Perez mérite un cri pour un autre brillant spectacle de conduite défensive contre Lewis Hamilton. Non Lewis, ce n’était pas une conduite dangereuse. Selon les mots de Max Verstappen : « Checo est une telle légende. La dernière course de Kimi Raikkonen. Il sera laissé seul, mais il devrait « savoir » qu’il nous manquera.

Fernando a apprécié sa première saison de retour en F1 💪 Et il ne peut pas attendre 2022 (nous non plus !) 😃#AbuDhabiGP 🇦🇪 @AlpineF1Team pic.twitter.com/OhwK1T502X – Formule 1 (@F1) 13 décembre 2021