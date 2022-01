Abu-Eshrein sauve le Soudan en arrêtant un penalty

01/11/2022 à 22:46 CET

Le gardien de but Ali Abou-Eshrein Il est devenu le héros du match nul (0-0) que l’équipe soudanaise a remporté contre la Guinée-Bissau mardi lors de ses débuts en Coupe d’Afrique qui se déroule au Cameroun, en arrêtant un penalty du milieu de terrain guinéen. Pelé avec huit minutes restantes.

A l’image du manque de réussite de l’équipe guinéenne, qui, lorsqu’elle ne s’est pas heurtée à Abou-Eshrein, comme cela s’est produit dans la pénalité maximale, il s’est écrasé dans le bois, quand il a vu comment Piqueti a envoyé le rejet du gardien soudanais à la barre transversale.

Ce n’était pas le seul bâton du « Djurtus », qui déjà en première mi-temps a heurté un poteau dans un tir de l’avant Joseph mendès à dix-sept minutes de jeu.

L’égalité a permis au Nigeria, qui a battu mardi l’Egypte 1-0 avec un but du joueur anglais de Leicester Kelechi Iheanacho, clôture la première journée en tant que leader du groupe D avec deux points de plus que le Soudan et la Guinée-Bissau, et trois de plus que l’équipe égyptienne.