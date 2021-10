Une enquête sur plus de 114 000 tweets a révélé une campagne coordonnée de harcèlement du duc et de la duchesse de Sussex, avec seulement une poignée derrière un contenu négatif et souvent haineux. Mardi, Bot Sentinel – une « plate-forme gratuite développée pour classer et suivre les comptes inauthentiques et les trolls toxiques à l’aide de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle » – a publié un rapport examinant l’activité de Twitter concernant le couple royal.

Il a révélé que la coterie de comptes utilisait leurs 187 631 abonnés combinés pour alimenter leur campagne de négativité – le chef du service d’analyse suggérant que le niveau de complexité provient généralement des personnes qui sont payées pour un tel ciblage.

Le rapport a identifié 55 « comptes principaux », qui ont produit la majorité du contenu négatif contre Meghan.

28 autres utilisateurs ont été considérés comme des « comptes secondaires », ce qui a amplifié les tweets du groupe de base.

Dans le rapport, Bot Sentinel estime que les comptes ont une portée combinée d’au moins 17 millions d’utilisateurs.

Un porte-parole de Twitter a déclaré à BuzzFeed qu’ils « enquêtaient activement sur les informations et les comptes référencés dans ce rapport – nous prendrons des mesures sur les comptes qui enfreignent les règles de Twitter ».

Les conditions d’utilisation de Twitter interdisent les activités qui « harcèlent ou intimident, ou sont autrement destinées à faire honte ou à dégrader les autres ».

Le duc et la duchesse ont souvent dénoncé les abus en ligne qu’ils reçoivent en tant que personnalités de premier plan.

Christopher Bouzy, PDG de Bot Sentinel, qui a précédemment analysé les campagnes visant à discréditer les résultats des élections américaines de 2020 et la désinformation sur les coronavirus, a déclaré que la haine envers le couple royal ne ressemblait à rien de ce qu’il avait vu auparavant.

Il a déclaré que les utilisateurs identifiés par le rapport fonctionnaient « d’une manière plus intelligente que nous ne le verrions normalement ».

M. Bouzy a ajouté qu’il pensait que les comptes étaient de vrais humains plutôt que des robots.

Il a déclaré : « Cette campagne vient de personnes qui savent manipuler les algorithmes, manipuler Twitter, rester sous le fil pour éviter la détection et la suspension.

« Ce niveau de complexité vient de gens qui savent comment faire ce genre de choses, qui sont payés pour faire ce genre de choses. »

M. Bouzy a déclaré à Buzzfeed que ces comptes n’avaient pas été détectés car ils associaient un contenu négatif sur le duc et la duchesse de Sussex à des messages positifs sur d’autres membres de la famille royale.

Il a estimé que 40% des comptes avaient été suspendus par Twitter – mais a utilisé des tactiques telles que rendre les comptes privés ou les désactiver temporairement afin d’éviter la suspension.

Lorsque BuzzFeed a contacté les comptes pour commentaires, quatre d’entre eux avaient été suspendus ce matin et six autres avaient rendu leurs comptes privés.

Selon le site d’information, un compte propose ouvertement de recruter des utilisateurs pour une « agence de renseignement » attaquant le couple.

La personne derrière le compte a déclaré que c’était « pour le plaisir » et que « ces choses sont considérées comme littérales et ce ne sont rien de plus que des blagues ».

M. Bouzy a commenté : « Ces comptes primaires et secondaires poussent [hate and disinformation] dehors, et puis il est repris par la haine organique.

« Vous avez les meneurs, puis les comptes secondaires, puis un réseau extérieur qui amplifie et pousse également un certain récit. »

« C’est un jeu auquel ils jouent avec Twitter, et ils savent exactement ce qu’ils font. »