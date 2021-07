Abus racistes en Angleterre: 300 000 fans pétition d’interdiction à vie après la finale

Des centaines de milliers de fans veulent des interdictions à vie pour les voyous qui abusent racialement des footballeurs (Photo: ./Change)

Plus de 350 000 personnes ont signé une pétition appelant à ce que les personnes qui abusent de la race des footballeurs soient bannies des motifs à vie.

Trois joueurs noirs d’Angleterre ont été soumis à une pêche à la traîne malade après avoir manqué les tirs au but lors de la finale de l’Euro hier.

Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont tous été pris pour cible après que les Three Lions ont failli remporter une victoire historique.

Les abus ont été largement condamnés, notamment par le Premier ministre et le duc de Cambridge, et la Football Association a directement mis les sociétés de médias sociaux au défi d’agir.

Désormais, des milliers de supporters souhaitent que le gouvernement et les autorités du football aillent plus loin et introduisent des interdictions automatiques à vie pour les personnes qui abusent des joueurs à caractère racial.

La pétition appelle à une interdiction dans toute l’Angleterre des racistes qui ciblent les footballeurs en ligne ou hors ligne, une décision qui irait au-delà de ce qui est actuellement autorisé par la loi.

La pétition change.org se lit comme suit : “En tant que fans de football multiraciaux, nous nous sentons enfin représentés par cette équipe d’Angleterre antiraciste et inclusive.



Le chagrin des jeunes idoles de l’Angleterre a été aggravé lorsque les trolls les inondent d’abus malades (Photo: .)



Jadon Sancho est venu tirer un penalty mais n’a pas pu se convertir contre un formidable gardien de but italien (Photo: .)

«Nous ne pourrions être plus fiers ou inspirés par notre magnifique équipe et par leur talent, leur bravoure, leur leadership et leur amour pour tous.

« L’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate joue pour nous TOUS. Leur vision est une vision inclusive et cela compte plus que JAMAIS – c’est pourquoi nous sommes fiers de cette équipe et pourquoi ils sont si chéris et aimés par beaucoup d’entre nous.

“Il ne devrait pas y avoir de place pour les racistes et le fanatisme dans le football ou la société.”

Les ordonnances d’interdiction du football ont été introduites pour la première fois pour lutter contre le hooliganisme en 1989 et ont été révisées à plusieurs reprises depuis.



Marcus Rashford a été soumis à d’horribles abus après sa brève apparition dans le match (Photo : .)

Une ordonnance d’interdiction ne peut être prononcée que pour une durée maximale de dix ans – et uniquement si le supporter a commis une infraction passible d’une peine privative de liberté immédiate.

Les clubs peuvent choisir d’émettre des «interdictions à vie» en mettant sur liste noire les supporters racistes et en leur refusant l’accès aux stades, mais cela dépend des clubs pour l’appliquer, pas de la police et des tribunaux.

Les patrons des clubs de Premier League ont voté pour reconnaître et maintenir les interdictions émises par tout autre club l’année dernière dans le but de créer des restrictions à l’échelle de la division pour les personnes reconnues coupables de racisme.

Plus : Royaume-Uni



La Football Association a réagi avec fureur au torrent de haine qui a rempli les flux de médias sociaux des joueurs quelques secondes après le coup de sifflet final.

Une déclaration de l’instance dirigeante disait: «Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles.

“Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre des responsabilités et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leurs plateformes de ce type d’abus odieux.”

