Abuser du pouvoir de l’État – The Financial Express

La Haute Cour d’Allahabad annulant, entre janvier 2018 et décembre 2020, 94 des 120 ordonnances de détention relevant de la loi sur la sécurité nationale (NSA) de l’administration de l’Uttar Pradesh – selon The Indian Express (IE) – dénonce l’abus de pouvoir sans entrave de l’État. Pour être sûr, il existe un niveau d’appel plus élevé, et le gouvernement de l’État exercera probablement cette option. Cependant, comme le montre le rapport de l’IE, le fait que le CH ait signalé des FIR imitatrices (les détails clés des cas dans les différents lieux étant les mêmes), le refus d’une procédure régulière aux détenus, les tentatives répétées de blocage de la mise en liberté sous caution, etc., mettraient probablement l’État cas de l’administration pour des motifs incertains. L’objectif déclaré de la loi est d’empêcher les individus d’agir de manière «préjudiciable à certains objectifs de l’État», notamment la sécurité nationale, l’ordre public et le maintien des fournitures et des services essentiels à la communauté. Il permet au gouvernement de détenir une personne jusqu’à 12 mois sans inculpation, procès ou tout autre droit de ce type disponible dans le cours normal. En effet, une détenue peut même ne pas être informée des raisons pour lesquelles elle a été détenue en vertu de la loi pendant 10 jours. Dans le contexte de dispositions aussi draconiennes, les cas faibles et non substantiels constituent une violation délibérée des droits des citoyens et une trahison du contrat entre l’État et ses sujets.

Le HC a annulé les ordres de la NSA dans 30 des 41 cas d’abattage de vaches, tous les 20 des 20 cas d’incidents communaux et 20 des 25 affaires politiques. Sur la base des ordonnances de détention dans les affaires d’abattage de vaches, IE rapporte que les magistrats de district «se font pratiquement écho» sur les raisons pour lesquelles la NSA est invoquée. Treize ordonnances de détention ont été prononcées sur la base de FIR déposées par la police qui affirmaient que l’abattage avait eu lieu dans un «champ agricole ouvert» ou une «forêt»; dans neuf cas, l’ordonnance de détention citait des FIR qui disaient qu’elle avait eu lieu à l’intérieur des quatre murs d’un immeuble résidentiel. Sept ordres de détention de la NSA disent qu’une «atmosphère de peur et de terreur a envahi tout le voisinage». Six parlent d’attaques contre le personnel de la police après l’incident, à la suite de quoi «les gens ont commencé à courir et la situation est devenue tendue». Le CH a jugé, dans le cas de 11 ordonnances de détention, qu’il semblait y avoir «non-application de l’esprit» lors de leur adoption, et, pour 13, il a noté que le détenu s’était vu refuser la possibilité de se représenter efficacement tout en Le gouvernement doit clairement être blâmé pour cela, mais même l’organe consultatif, composé de membres en exercice ou d’anciens membres du pouvoir judiciaire, qui est chargé de superviser les décisions de détenir des personnes pendant des périodes prolongées, n’examine pas efficacement les affaires. Le gouvernement – les États et le Centre – doit se souvenir que l’utilisation abusive de la NSA ou de toute autre loi du genre lui conférant des pouvoirs extraordinaires, comme la loi sur la sécurité publique ou la loi sur les activités illicites (prévention), fera de ces lois bien intentionnées une simple des outils pour démanteler les citoyens.

