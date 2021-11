Première vitesse a fait équipe avec AC DC d’offrir une nouvelle réplique en édition limitée rockin’ contenant le dix-septième album studio du groupe, « Mise sous tension ». Le camion 1/64 Peterbilt modèle 389 est recouvert d’une finition noire avec AC DC boulons ornant l’arrière de la cabine, les portes de la cabine et la plaque de sellette d’attelage. La bande-annonce en mouvement du Kentucky est en noir mat et présente des œuvres d’art et des photographies de l’album. Chaque modèle en édition limitée sera emballé dans un AC/DC PWR/UP carton conçu.

Cet authentique modèle Peterbilt Model 389 63 » Mid-Roof Sleeper Cab réplique en métal moulé sous pression est associé à une remorque mobile Kentucky et comprend un capot qui s’ouvre avec des détails de moteur authentiques, des roues avant mobiles, un intérieur de cabine détaillé avec précision, une sellette d’attelage pivotante pour la fixation de la remorque, train d’atterrissage de remorque/chandelles fonctionnels, et châssis et train d’atterrissage détaillés. Cette réplique de qualité est décorée d’un schéma de peinture noir. Vous pouvez voir le logo emblématique du groupe et la foudre dans tout le camion. Il comporte également des illustrations et des photographies de l’album des deux côtés de la bande-annonce. Cette réplique viendra dans la coutume AC DC emballage.

Cette réplique à l’échelle 1/64 mesure environ 14,25″ de long, 1,75″ de large et 2,75″ de haut.

Pour plus d’informations, visitez AC DCla boutique en ligne officielle de .

« Mise sous tension » est sorti en novembre 2020. Le LP présente AC DCla gamme actuelle de Brian Johnson (voix), Phil Rudd (tambours), Falaise Williams (basse), Jeune veau (guitare) et Stevie Jeune (guitare). Il a été enregistré sur une période de six semaines en août et septembre 2018 à Entrepôt Studios à Vancouver avec le producteur Brendan O’Brien, qui a également travaillé en 2008 « Glace noir » et 2014 « Rocher Ou Buste ».

« Mise sous tension » a atterri à la première place dans 18 pays, y compris aux États-Unis, où il s’est vendu à plus de 117 000 exemplaires la première semaine. « Mise sous tension » marqué AC DCLe sixième album n°1 en Australie où le groupe est le seul groupe australien de l’histoire à avoir eu un album n°1 sur cinq décennies : « De retour en noir » (années 1980), « Ballbreaker Live » (années 1990), « Glace noir » (années 2000), « Rocher Ou Buste » (années 2010) et « Mise sous tension » (années 2020).

« Mise sous tension » a été l’album le plus vendu de 2020 sur au moins trois de ses plus grands marchés – les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni – où il a fait ses débuts au n ° 1.

