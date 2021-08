Ac/Dc : L’épisode “Breaking The Band” sera diffusé sur Reelz ce week-end

“AC/DC : casser le groupe” sera présenté en première le dimanche 29 août à 21 h HE / 18 h HP le Reelz.

Frères Malcolm et Jeune veau sont le cœur et les co-fondateurs du groupe de rock australien AC DC. Les deux étaient les plus jeunes de huit frères et sœurs et ont grandi dans une famille de la classe ouvrière où le rock and roll était la seule vie qu’ils aient jamais connue. Les deux frères avaient une attitude implacable et intransigeante envers le succès et ils partageaient le rêve d’atteindre le sommet et de devenir multimillionnaires à la guitare. Leur désir de conquérir le monde avec leur marque singulière de heavy rock est passé avant tout, y compris les relations familiales et pendant plus de 35 ans, beaucoup de ceux qui les entourent ont été mâchés et crachés comme AC DC atteint la domination mondiale.

Vendant plus de 200 millions de disques et jouant plus de 2 500 concerts dans le monde, AC DC a tout fait exploser devant eux. Mais même si ses membres ont connu un succès mondial au-delà de leurs rêves les plus fous, AC DC serait hanté de tragédie après tragédie.

Ancien bassiste Marc Evans partage ses expériences du légendaire solo de guitare en studio en Angus qui a littéralement allumé le studio en feu à ses retombées avec Angus qui a conduit à Evans quitter le groupe.

“Casser le groupe” est produit par Pomme de terre, partie de Studios ITV.

