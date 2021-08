AC Milan : analyser comment Alessandro Florenzi pourrait s’intégrer

in

Selon Fabrizio Romano, l’AC Milan se rapproche d’un accord pour Alessandro Florenzi sur un prêt avec option d’achat. L’Italien expérimenté, fraîchement sorti d’une course victorieuse à l’Euro 2020, serait un coup majeur pour les Rossoneri. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une signature tape-à-l’œil, Milan renforce son équipe avec de la profondeur et de l’expérience pour se préparer à des courses réussies en Serie A et en Ligue des champions.

Analyse de la place d’Alessandro Florenzi à l’AC Milan

Profondeur et polyvalence

Florenzi est un arrière droit, même s’il ne sera pas le premier choix de Milan. Ce titre revient à Davide Calabria, un produit Milan Primavera qui continue de s’améliorer. La Calabre est l’un des joueurs milanais les plus anciens, ainsi qu’un interprète constant. Il est difficile de le voir perdre sa place, surtout après avoir renouvelé son contrat cet été.

Florenzi devient instantanément l’un des meilleurs arrières latéraux remplaçants de Serie A. La saison dernière, pour le Paris Saint-Germain, Florenzi a marqué deux buts et fourni une passe décisive en 21 matches de Ligue 1. Bien sûr, ces statistiques ne sont pas les plus importantes pour un défenseur, mais elles montrent que l’Italien a ce qu’il faut pour produire à l’avenir. Ceci, bien sûr, est crucial dans le système du manager milanais Stefano Pioli. Florenzi est également apparu dans 10 matchs de Ligue des champions avec le PSG, montrant que l’équipe étoilée lui faisait confiance dans les plus gros matchs.

Sa capacité à contribuer en attaque est un aspect sous-estimé de son jeu. Florenzi l’a fait pour le PSG et a brillé pour la Roma auparavant. Le point faible de Milan est sa position de droite, donc s’ils ne parviennent pas à s’améliorer là-bas, cela ne devrait pas être une surprise de voir Florenzi s’y trouver parfois.

De l’expérience

Milan n’a pas encore fait de transfert flashy et gros.

Tout d’abord, ils ont retenu de jeunes joueurs prometteurs tels que Fikayo Tomori, Brahim Diaz et Sandro Tonali. Ils ont aussi, bien sûr, rapidement remplacé Gianluigi Donnarumma par Mike Maignan.

Un autre mouvement a été la signature du vétéran Olivier Giroud. Il ajoute une profondeur d’attaque bien nécessaire, mais il apporte également des années et des années d’expérience nationale et européenne de haut niveau.

Le mouvement de Florenzi est extrêmement similaire à celui de Giroud. Un prêt avec option d’achat est très peu risqué pour l’équipe. Plus que cela, ils remplissent une profondeur bien nécessaire dans un poste qui en avait désespérément besoin, alors que Diogo Dalot retournait à Manchester United). Enfin, le joueur qu’ils recrutent est également très expérimenté et est connu pour être un leader.

Florenzi a beaucoup d’expérience en Serie A avec la Roma et était autrefois un élément crucial de leur équipe qui se qualifiait régulièrement pour la Ligue des champions. Son passage à Valence a été court et plutôt improductif, mais lui a donné de l’expérience en Liga. Le passage du PSG n’a pas abouti à des trophées majeurs, mais lui a donné une solide course en Ligue des champions ainsi que la chance de jouer avec l’élite du football.

Tout cela sera amené à Milan. Florenzi deviendra rapidement l’un des leaders vocaux et expérimentés aux côtés de Giroud et Zlatan Ibrahimovic. L’approche de Milan consistant à créer de la profondeur en ajoutant des vétérans à faible coût est judicieuse.

