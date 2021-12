L’AC Milan reste dans la course au Scudetto. Même s’ils ont connu une mauvaise forme ces derniers temps, ils occupent la troisième place du classement de la Serie A. L’Inter Milan et Napoli les devancent cependant, et ce sont deux équipes très talentueuses. L’Atalanta, la Roma et même la Juventus se glissent derrière Milan. L’Atalanta est toujours une équipe délicate, alors que la Roma a Jose Mourinho et que la Juventus a encore beaucoup de talent.

Il y a eu deux trous évidents à Milan lors de la dernière mauvaise forme, et ils doivent être corrigés immédiatement en janvier.

AC Milan : liste de souhaits de transfert de janvier

Défenseur central

Au début de la saison, le défenseur central était une position de force majeure pour Milan. Simon Kjaer venait de terminer une saison de championnat spectaculaire avec des efforts héroïques lors du tournoi Euro 2020 de l’été. Fikayo Tomori a éclaté pour les Rossoneri et a obtenu un transfert permanent. Alessio Romagnoli, qui avait longtemps été titulaire à Milan auparavant, est sorti du banc.

Le problème, bien sûr, est survenu lorsque Kjaer a subi une blessure mettant fin à la saison plus tôt ce mois-ci. Il était le vétéran présent à l’arrière et pouvait tenir tête à n’importe quel attaquant du football.

Tomori continue de réaliser des performances fantastiques. Il n’est pas du tout un problème.

Malheureusement pour Milan, le capitaine Romagnoli a subi une dégradation majeure de sa forme au cours des deux dernières saisons. Des blessures peuvent être attribuées à cela, mais la vérité est que l’Italien n’est pas le défenseur qu’il était il y a à peine deux saisons. Il n’a pas 27 ans avant le mois prochain, donc sa forme ne devrait pas être en baisse, mais c’est le cas. Il n’est plus un starter assuré.

L’autre défenseur central de l’équipe est Matteo Gabbia. Il est beaucoup trop inexpérimenté pour jouer un rôle majeur dans la course Scudetto.

Milan peut opter pour une option de vétéran provisoire ou le futur partenaire de Tomori. Le choix leur appartient, mais il est clair que cette équipe a besoin d’aide à l’arrière.

Milieu offensif/Ailier

Comme pour le poste de défenseur central, les blessures et la mauvaise forme ont affecté ce groupe de postes. C’est aussi un groupe très important car le manager Stefano Pioli utilise une formation en 4-2-3-1. Cela nécessite deux ailiers et un milieu de terrain offensif. Les principales options incluent désormais Brahim Diaz, Rafael Leao, Ante Rebic, Alexis Saelemakers et Junior Messias.

Diaz a commencé la saison en feu, ressemblant souvent au meilleur joueur de Milan sur le terrain. Depuis une rencontre avec COVID-19 il y a quelques mois, cependant, la forme de Diaz a été éteinte.

Leao et Rebic ont été incroyables presque à chaque fois qu’ils ont été sur le terrain. Le problème est que cela a été difficile à trouver. Les deux joueurs sont cruciaux pour Milan, mais ont lutté contre les blessures. Rebic peut également jouer le poste d’attaquant, ce qui le rend encore plus vital étant donné que les deux attaquants de Milan, Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud, sont plus âgés.

Les Saelemaekers et Messias sont ce qu’ils sont. Des joueurs solides dans l’ensemble, mais pas nécessairement des changeurs de jeu. Ils ont eu leurs moments, mais on ne peut pas toujours s’y fier.

