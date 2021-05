AC Podcast 523: attentes de Google I / O; Gains; Ordinateurs portables Windows Samsung

Dans cet épisode, nous parlons d’annonces à prévoir lors de Google I / O 2021, de revenus d’entreprise massifs et d’un camion de nouveaux appareils. Nous nous demandons également à quoi ressemblerait le monde si l’iMessage d’Apple venait sur Android.

Enfin, nous disons au revoir à Russell Holly et Hayato Huseman en tant que membres de l’équipe. Russell est en passe de devenir rédacteur en chef pour CNET, et Hayato rejoindra l’équipe de l’empire YouTube de MKBHD en tant que producteur vidéo. Peut-être que nous pouvons commencer à l’appeler HHUHD? Bonne chance à tous les deux, messieurs. Tu nous manqueras tellement!

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify: Audio Abonnez-vous à iTunes: Audio Abonnez-vous en RSS: Audio Téléchargez directement: Audio

Liens:

Sponsors:

Indeed: choisissez Indeed et rejoignez 3 millions d’entreprises dans le monde qui utilisent Indeed pour embaucher des personnes formidables et aider à développer leurs équipes plus rapidement. Commencez dès maintenant avec un crédit d’emploi parrainé gratuit de 75 $ sur Indeed.com/acp. Offre valable jusqu’au 30 juin. Des conditions générales s’appliquent.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

montre de fitness fantastique ⌚

Test de Garmin Venu 2: une montre intelligente fantastique à un prix hors de sa ligue

La Garmin Venu 2 est une excellente montre intelligente qui vous donnera à peu près tout ce que vous attendez du facteur de forme, mais elle présente un défaut majeur. Si seulement Garmin abaissait un peu le prix (et séparait les tailles par prix), je pense que cela pourrait être l’une des montres intelligentes les plus réussies du marché.