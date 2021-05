AC Podcast 527: nouvelles puces Qualcomm; Arm v9; Fuchsia; Nouveaux Chromebooks

Le gang AC lance le week-end de vacances aux États-Unis avec tout ce que nous savons à ce jour sur les nouveaux processeurs Snapdragon de Qualcomm et l’architecture mobile Arm v9. Ils parlent également d’une révision de l’USB-C et de la Power Delivery qui ajoute une charge de 240 W.

De plus, Fuchsia OS devient enfin public, Amazon achète MGM pour un grand nombre de cookies et introduit une nouvelle gamme de Chromebooks.

