AC Podcast 533 : Smartphone pour Snapdragon Insiders ; Fuites Samsung ;

Alex Dobie rejoint Daniel et Ara pour aider à donner un sens au partenariat Qualcomm/ASUS pour créer le smartphone à 1 500 $ pour Snapdragon Insiders. Un grand nombre de fuites de Samsung ont également été révélées, un autre procès contre Google, et plus encore.

Jeu Android de la semaine

Unmaze pour Android est une aventure époustouflante à travers un labyrinthe sinistre

Unmaze est un roman graphique interactif qui rencontre un jeu d’aventure. En tant qu’Ariane, vous devez guider vos proches à travers un labyrinthe sinistre et mythique utilisant la lumière et l’ombre pour communiquer. Pouvez-vous les conduire à la sortie à temps, ou la monstruosité les rattrapera-t-il avant qu’ils ne puissent s’échapper ?