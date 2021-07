AC Podcast 534 : Android 12 bêta 3 ; Rumeurs sur le Pixel 6 ; Flottes RIP

L’équipe est rejointe par Nick Sutrich et découvre Android 12 Beta 3, de nouvelles rumeurs sur Pixel 6, Z Fold 3, OnePlus Nord 3, les amendes de Google en France, etc.

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens:

Commanditaires :

Hello Fresh : Avec HelloFresh, vous obtenez des ingrédients frais et pré-dosés et des recettes de saison alléchantes livrées directement à votre porte. Allez sur HelloFresh.com/14acp et utilisez le code 14acp pour 14 repas gratuits, y compris la livraison gratuite !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.