AC Podcast 541 : codec sans perte Qualcomm ; silicium de Google ; Répression en Chine

Marton Barcza de TechAltar et la foule se joignent à Daniel et Nick pour une conversation sur la prolifération des écouteurs et l’annonce par Qualcomm d’un codec audio Bluetooth sans perte.

Le trio couvre également des actualités sur les appareils portables, des spéculations sur le prochain événement Surface de Microsoft, un nouveau capteur d’appareil photo de Samsung et Google développerait du silicium ARM personnalisé à utiliser dans les Chromebooks à partir de 2023.

Enfin, la Chine limite le jeu en ligne pour les enfants, et Apple apportera quelques modifications aux politiques de l’App Store à la suite d’une enquête de la Commission japonaise du commerce équitable.

