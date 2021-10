AC Podcast 547 : ColorOS dans un masque Scooby Doo

En plus de regarder vers l’avenir ce qui sera certainement une énorme semaine d’actualités technologiques, Ara, Alex et Nick, discutent de ColorOS 12 d’OPPO, d’un nouveau Pixel Stand, des rumeurs du « Pixel Pass », des nouveaux Chromebooks Acer, et plus encore.

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens:

Commanditaires :

Bookmark.com : Passez du temps à gérer votre entreprise, pas votre site Web. Obtenez 15 % de réduction sur votre premier achat sur bookmark.com/acp.

Codecademy : Rejoignez les millions de personnes qui apprennent à coder avec Codecademy et voyez où le codage peut vous mener. Obtenez 15% de réduction sur votre abonnement Codecademy Pro lorsque vous accédez à Codecademy.com et utilisez le code promotionnel ANDROID.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.