AC Podcast 551 : L’ascension de Motorola au numéro trois ; Snapdragon dans S22 ?

Nick et Jerry passent l’épisode à discuter avec Chris Wedel et Andrew Myrick, collègues d’Android Central. Chris partage son expérience désagréable avec le Samsung Galaxy Buds Pro, et le gang discute de l’ascension de Motorola au troisième rang des fournisseurs de smartphones aux États-Unis.

Écoute maintenant

Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens:

Chris Wedel (@chris_wedel) / Twitter Andrew Myrick (@andymyrick) / Twitter Les Samsung Galaxy Buds Pro sont contagieux dans tous les sens | Android Central Comment Motorola est devenu numéro 3 contre vents et marées | Android Central Samsung publie le calendrier officiel de mise à jour de One UI 4 (Android 12) aux États-Unis | Android Central Foldables est peut-être l’avenir, mais Samsung parie gros sur les téléphones ordinaires en 2022 | Android Central Qualcomm fait allusion à une forte présence de Snapdragon dans la série Galaxy S22 | Android Central Le Pixel 6 Pro n’atteint pas les vitesses 5G par rapport au Galaxy S21 | Android Central Le patch Pixel 6 mi-novembre pourrait enfin réparer le scanner d’empreintes digitales | Android Central Google confirme que les Pixel 6 et 6 Pro ne se chargent pas réellement à 30W | Android Central La nouvelle mise à jour de l’appareil photo Google apporte certaines fonctionnalités du Pixel 6 à ses prédécesseurs | Android Central Samsung apporte certaines des meilleures fonctionnalités de la Galaxy Watch 4 aux anciennes montres Galaxy | Android Central Apple fait le strict minimum pour se prévaloir des lois sur le droit de réparer et Internet adore ça | L’histoire centrale d’Android se répète alors que Meta est accusé d’avoir volé la technologie pour de nouveaux gants VR | Android Central Vous pouvez désormais acheter une paire de lunettes Nreal Light AR dans les magasins Verizon | Android Central

Commanditaires :

Shopify : Boostez vos connaissances, vos ventes et votre succès. Développez votre entreprise avec Shopify aujourd’hui – accédez à Shopify.com/acp.

Indeed : choisissez Indeed et rejoignez 3 millions d’entreprises dans le monde qui utilisent Indeed pour embaucher des personnes formidables et accélérer la croissance de leurs équipes. Commencez dès maintenant avec un crédit d’emploi sponsorisé gratuit de 75 $ sur Indeed.com/acp. Offre valable jusqu’au 31 décembre. Des conditions générales s’appliquent.