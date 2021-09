Aca-Believe It: Rebel Wilson, Anna Kendrick et le casting parfait de Pitch réunis pour le 10e anniversaire de leur rencontre sur le film

Alors que Pitch Perfect lui-même a reçu un accueil critique positif et a rapporté plus de 115 millions de dollars dans le monde sur un budget annoncé de 17 millions de dollars, la bande originale du film a été un succès retentissant, avec trois des chansons (“Cups”, “Bella Finals” et Cartographie « Riff Off » sur le Billboard Top 100). Avec autant de succès, il n’est pas étonnant qu’Universal Pictures ait donné le feu vert à une suite, avec Pitch Perfect 2 sorti en 2015, suivi de Pitch Perfect 3 en 2017. Bien que les suites n’aient pas reçu autant d’éloges que la comédie musicale qui a tout déclenché , le deuxième film a été le plus réussi financièrement de la trilogie, rapportant 287,5 millions de dollars à travers le monde.