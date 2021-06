Academy Sports boostés par le golf, le football, le football et les grillades – WWD

Après un premier trimestre solide rythmé par les ventes de vêtements et de chaussures, Academy Sports + Outdoors Inc. prévoit des saisons de rentrée scolaire et de vacances 2021 saines et des ventes élevées à un chiffre pour toute l’année.

« À mi-chemin du premier trimestre 2020, lorsque COVID fermait tout, les vêtements et les chaussures ont vraiment ralenti, mais nous avons récupéré cela », a déclaré à WWD Ken Hicks, président, président et chef de la direction de l’Académie. «La bonne nouvelle, c’est parce que nous sommes restés ouverts pendant la pandémie, nous avons pu comprendre ce qui se vendait et ce qui ne se vendait pas, ce qui nous a permis de placer le [right] commandes pour le premier trimestre.

Dans une interview mardi, juste après que l’entreprise ait annoncé un retour à la rentabilité après une augmentation des ventes de 39,1% au premier trimestre, Hicks a déclaré que les vêtements et les chaussures étaient les deux catégories les plus fortes au cours de la période terminée le 1er mai, avec une augmentation de 80% par rapport à l’année dernière. -il y a un trimestre et 38% au-dessus du trimestre 2019. Les chaussures ont augmenté de 58% au dernier trimestre et de 23% par rapport au trimestre 2019.

Nike, Adidas, Under Armour, Columbia et The North Face ont été des marques très vendues au dernier trimestre, a ajouté Hicks.

Par catégorie, les sports et loisirs ont augmenté de 36%, portés par la reprise des sports professionnels et collégiaux. Le baseball était très fort et le golf est resté fort tout au long de la pandémie, car il s’agit davantage d’un sport solitaire, a observé Hicks.

Il a également cité les équipements de football et les sports de raquette comme étant forts, ainsi que les équipements de football en raison du football de printemps et des sports nautiques. La cuisine d’extérieur et le mobilier d’extérieur se sont bien comportés, et les ventes ont augmenté avec le réchauffement du dernier trimestre.

Après avoir installé des gymnases à domicile l’année dernière, “Les gens continuent de les construire, achetant plus de poids ou un deuxième équipement”, a déclaré Hicks, ajoutant: “Les vélos ont été solides, en particulier les vélos pour adultes. Nous avons épuisé tous nos vélos, mais ils sont de nouveau en stock maintenant.

Le détaillant basé à Katy, au Texas, a déclaré un bénéfice net de 177,8 millions de dollars pour le premier trimestre, contre une perte de 10 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente. Le bénéfice net ajusté pro forma, qui exclut l’impact de certains éléments hors trésorerie et extraordinaires, est passé de 0,4 million de dollars à 182,5 millions de dollars.

Les ventes nettes de 1,58 milliard de dollars ont été un record au premier trimestre pour la société. Les ventes comparables ont augmenté de 38,9 %. Les ventes ont augmenté de 46,8% par rapport au premier trimestre 2019.

Il est clair que l’Académie a profité du déplacement des dépenses de consommation vers les catégories sport et plein air, des personnes qui pratiquent des passe-temps pendant le mode de vie pandémique au foyer, et de son large assortiment axé sur la valeur, ainsi que des chèques de relance émis par le gouvernement .

Mais il est possible que l’entreprise aurait pu faire encore mieux sans certaines pénuries de marchandises, qui se poursuivent dans certaines régions.

« Pour tous les biens durables, nous n’avons pas toute la présentation que nous voulons », a déclaré Hicks. « Nous n’avons pas tous les vélos que nous voulons. C’est la même chose avec l’équipement d’exercice. Les plus grandes pénuries concernent les armes à feu et les munitions. » Mais les vêtements et les chaussures ne sont pas rares, a déclaré Hicks, et la société est toujours généralement satisfaite de ses niveaux de stocks, mais aurait voulu plus dans certaines catégories.

À l’aube de 2021, Hicks a déclaré qu’il était question de savoir si les consommateurs s’en tiendraient aux passe-temps qu’ils ont choisis pendant le mode de vie COVID-19 au foyer. “Il semble pour la plupart qu’ils le soient.”

Hicks a également discuté des stratégies que l’Académie utilise pour maintenir son élan. Il a déclaré que dans certaines catégories, la société augmentait ses prix, notamment en vendant des chauves-souris et des balles plus chères et des sacs de couchage, notamment en introduisant récemment les sacs de couchage North Face à 100 $ alors qu’auparavant, l’offre était centrée sur les sacs de marque privée à 40 $. Des vélos elliptiques à 1 100 $ sont proposés, alors qu’avant, le prix le plus élevé était de 600 $.

« Je me sens bien pour la rentrée. En fait, nous appelons cela le retour au sport », a déclaré Hicks.

Pour Academy, qui exploite 259 magasins dans 16 États contigus, la rentrée scolaire commence à la mi-juillet et se termine fin août. Le détaillant exploite des magasins qui vont aussi loin au nord que le Missouri, le Kansas, le sud de l’Ohio et l’Indiana.

Hicks a déclaré qu’aucun nouveau magasin n’était prévu pour cette année, mais huit à 10 sont prévus pour 2022. Aucun n’était prévu pour cette année car l’équipe de l’Académie n’a pas pu explorer les sites l’année dernière alors que COVID-19 faisait rage dans le pays.

Les nouveaux magasins de l’Académie ont des formats mis à jour, avec une disposition plus ouverte, de meilleures contiguïtés et une meilleure répartition des produits, et beaucoup plus de visuels, y compris des barres de moulinet de pêche et une collaboration avec les fournisseurs sur les présentations, a déclaré Hicks. « Si vous passez par nos magasins, nous mettons vraiment en valeur la marchandise et montrons ce qui se fait de mieux. »

Les nouveaux magasins font 62 000 pieds carrés, comparativement à 70 000 dans l’ancien format. «Nous avons également développé un nouveau modèle de 40 000 pieds carrés», donnant à Academy plus de flexibilité pour étendre son empreinte de brique et de mortier, bien que la version plus grande soit préférée.

L’Académie envisage d’accélérer l’expansion du magasin avec plus d’ouvertures en 2023 qu’en 2022, a déclaré Hicks.

Il a également cité les améliorations apportées à academy.com, notamment l’ajout d’ApplePay, des capacités de recherche améliorées et plus rapides et davantage de contenu, comme expliquer comment utiliser un gril ou acheter un casque de football.

Les ventes du commerce électronique ont diminué de 21% au premier trimestre, le site Web ayant célébré une croissance à trois chiffres au premier trimestre 2020, lorsque les consommateurs sont passés à la commande en ligne au début de la pandémie l’année dernière. Au cours des deux dernières années, les ventes du commerce électronique ont augmenté de 300 % au cours du premier trimestre.

La marge brute a augmenté de 89,2 % pour atteindre 563,7 millions de dollars, le bénéfice brut trimestriel le plus élevé de l’histoire de l’entreprise. Le taux de marge brute a augmenté de 950 points de base à 35,7% en raison principalement de l’amélioration des marges sur les marchandises grâce à un changement de mix favorable, des ventes unitaires moyennes plus élevées, moins de promotions et moins d’activités de dédouanement, a déclaré la société.

La croissance de la marge brute, couplée à 450 points de base de l’effet de levier des frais de vente, généraux et administratifs, a généré un bénéfice avant impôts de 224,9 millions de dollars contre une perte de 9,5 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

Academy a relevé ses perspectives pour 2021, estimant une augmentation des ventes comparable de 6 à 9 % par rapport à la prévision précédente de moins 2 à 2 %.

Le bénéfice net est désormais estimé entre 400 et 435 millions de dollars pour 2021, contre une prévision précédente de 265 à 290 millions de dollars, et le bénéfice par action dilué est estimé entre 4,15 et 4,50 dollars, contre une prévision précédente de 2,70 à 2,95 dollars.