Des millions de personnes ne peuvent pas se lasser des grands espaces, comme en témoignent les sentiers de randonnée surpeuplés, les parkings débordants des parcs nationaux et locaux et la flambée des ventes de maisons dans les régions montagneuses.

Sortir signifie différentes choses pour différentes personnes, les randonneurs seuls privilégiant divers degrés d’altitude et de terrain. Après le verrouillage, cependant, un bain de foule pourrait simplement signifier une escapade dans un café local. Pour relayer une motivation plus globale à explorer de nouvelles frontières, la marque de vêtements de plein air Acai a lancé une campagne encourageant le « chanter en plein air ».

L’entreprise de cinq ans n’est pas la première à créer de la publicité et des médias sociaux pour sortir. Il y a trois ans, LL Bean a lancé sa plate-forme « Be an Outsider » qui mettait en avant les avantages non seulement de faire de l’exercice dans la nature, mais aussi de travailler en plein air. La campagne intégrée « Be an Outsider at Work » a dépassé l’objectif du détaillant de 150 millions d’impressions gagnées. Il convient de noter qu’à cette époque, le public cible de LL Bean passait 95 % de sa vie à l’intérieur, la moitié d’entre eux occupant des emplois de bureau.

Acai joue son nouveau chant en plein air avec la participation de 60 femmes de divers domaines professionnels, y compris les présentatrices de télévision Kirsty Gallacher et Helen Skelton; Megan Rossi, médecin de « The Gut Health » ; les chefs Jasmine Hemsley et Clodagh McKenna ; Suze Renner de LuxuryColumnist, et d’autres. Chaque individu partage les avantages de sortir à l’extérieur, offrant des conseils et des idées personnelles. Une autre influenceuse Acai nommée, Julie Smith, conseille que « nous n’avons pas besoin d’escalader des montagnes ou de faire de la randonnée dans la jungle pour profiter des avantages d’être à l’extérieur », affirmant que la recherche montre que seulement 20 minutes de temps à l’extérieur sont associées à une bonne santé -étant.

La cofondatrice et directrice créative d’Acai, Kasia Bromley, a travaillé dans la haute couture avant de concevoir des vêtements de sport fonctionnels. Elle a auparavant travaillé pour le regretté designer Alexander McQueen avant de s’aventurer dans des vêtements plus sportifs. Elle a noté que personne ne devrait se sentir à sa place ou mal à l’aise à l’extérieur.