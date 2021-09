Acapulco, la série qu’Eugenio Derbez présente sur Apple TV + – El Sol de México

Luego del éxito alcanzado con “De viaje con los Derbez” y “LOL”, Eugenio Derbez regresa a la televisión con “Acapulco”, la primera serie bilingüe de Apple TV+, una producción de 10 episodios que estrenará a nivel mundial el viernes 8 de octobre.

Ce projet se déroule en 1984 et suit l’histoire de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un jeune homme dont le rêve devient réalité lorsqu’il obtient le travail de sa vie en tant que serveur dans la station balnéaire la plus populaire d’Acapulco.

Il se rend vite compte que le travail est beaucoup plus compliqué qu’il ne l’imaginait, et que pour réussir il devra apprendre à naviguer une clientèle exigeante, un mentor volage, et une vie de famille compliquée, le tout sans perdre le chemin qu’il s’est imaginé sans chute. en tentations ou en raccourcis.

Derbez agira en tant que narrateur et interprète de la version actuelle de Máximo, et sera également producteur exécutif de la série. En plus d’eux, Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco et Carlos Corona, complètent le casting.

