Acapulco Shore aura une 9e saison et il y a déjà des participants

Acapulco Shore aura sa 9e saison et il y a déjà des participants

Le célèbre Télé réalité de tv qui a fait décoller nombre de ses membres, Acapulco Shore, commencera par son neuvième saison beaucoup plus tôt que prévu et bien sûr, il existe déjà des indices sur qui étaient les membres de cette neuvième saison.

Il n’y a pas encore de liste officielle, cependant, de nouveaux personnages arriveront sûrement au casting et bien d’autres qui ont été emblématiques de la série, les internautes ont demandé qui ils aimeraient voir dans cela. nouvelle saison du Reality Show, en termes de participants déjà connus.

Karime Pindter semble revenir dans la saison, puisqu’elle n’en a manqué aucun jusqu’à aujourd’hui, Manelik González reviendra également à Programme après avoir mis fin à sa relation avec Jawy, quoiqui reviendra aussi si sûrement ce couple attirera beaucoup d’attention et donnera lieu à de nombreuses controversé.

Xavier Rulibarri semble également sur le point de revenir qui est devenu l’un des personnages les plus populaires. intéressant du manoir, ainsi que Fernando Losada “el papi Shore”, qui reviendra avec toute l’attitude.

On pense que Dania Méndez et Leslie Gallardo arriveront également à nouveau, qui étaient les saisons précédentes à sept et cinq ans.

Nacha Michaelson et Danik Michelle reviendraient également dans la série après plusieurs saisons sans participer.

Bien entendu, le Chili, l’un des membres les plus emblématiques, sera de retour accompagné de Beni Falcón et Jeylin Castellanos, la première fille trans de Reality.

La rumeur dit que le poulain pourrait revenir, l’un des personnages que le public a le plus aimé dans tout le programme, donc ce nouvel opus pourrait être l’un des meilleurs mais qui garantit que les choses vont devenir intenses est Jacky Ramírez, l’un des le plus détesté grâce aux discussions et bagarres avec certains membres.