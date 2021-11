ACC-Big Ten Challenge démarre lundi soir

La 23e édition du ACC-Big Ten Challenge débute ce soir alors que les Virginia Cavaliers accueillent l’Iowa et Notre Dame se dirigent vers l’Illinois. Depuis 2009, le Big Ten a remporté sept de ces événements, l’ACC en remportant deux et les deux conférences égalant trois fois. Dans l’ensemble, l’ACC mène la série 12-7-3, soutenu par un départ 10-0 de 1999-2008.

Avec quatre équipes Big Ten dans le sondage AP récemment publié et seulement maintenant-No. 1 Duke classé pour l’ACC, il semble que cela pourrait être une autre victoire facile pour le Big Ten.

Seuls deux matchs sont prévus pour lundi soir, alors voyons à quoi s’attendre.

Toutes les cotes sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook.

Iowa (-1,5) à Virginie



Vincent Carchietta-USA AUJOURD’HUI Sports

Virginia a commencé la saison au 25e rang, mais a rapidement abandonné le Top-25 grâce à une défaite en ouverture de saison contre Navy. La défaite des Cavaliers contre Houston (maintenant n°15) n’est pas un gros défaut, mais c’est une attaque qui cherche toujours à se conjuguer avec de nouveaux visages. Les transferts Armaan Franklin (Indiana) et Jayden Gardner (ECU) se sont bien intégrés – ils totalisent chacun plus de 13 points par match et mènent l’équipe – mais Tony Bennett aura besoin de beaucoup plus des gardes Reece Beekman et Kihei Clark.

Défensivement, cette équipe s’améliore, et Beekman (20 interceptions, n ° 20 en pourcentage de vols par KenPom) et Kadin Shedrick (23 blocs, n ° 2 en pourcentage de blocs) en font partie.

L’Iowa reçoit des votes dans le sondage AP de cette semaine, et cela apporte une fiche parfaite de 6-0 à Charlottesville. Les Hawkeyes totalisent en moyenne 97,2 points par match et gagnent de près de 32 points, mais leur compétition la plus difficile a été le KenPom n ° 204 Longwood pour ouvrir la saison. Cela donne l’impression d’un véritable « quel style prévaudra », car l’Iowa aime courir et tirer avec le 25e tempo le plus rapide du pays, tandis que Virginia fera des choses en Virginie et essaiera de les ralentir avec le tempo le plus lent littéral.

Ligne de jeu : Iowa -1,5, Virginie -103 ML, Iowa -117 ML, O/U 131,5

Heure : 19 h HE

Réseau : ESPN2

Notre-Dame de l’Illinois (-4,5)



Photo AP/Charlie Riedel

Les choses ne se sont pas bien passées pour les Fighting Illini en 2021. L’Illinois a commencé la saison au 11e rang, mais a perdu un contre Marquette, non classé, et perdu 20 contre Cincinnati, non classé. En conséquence, ils sont sortis du sondage AP à la semaine 4.

Bien que l’Illinois n’ait pas été à la hauteur du battage médiatique de la pré-saison jusqu’à présent, il a également géré – et continue de gérer – certaines absences notables. Le centre vedette Kofi Cockburn a raté les trois premiers matchs de la saison (y compris la défaite de Marquette) en raison d’une suspension liée à la vente de vêtements. Désormais, les Illini pourraient se passer de plusieurs joueurs face aux Irlandais.

De l’autre côté du terrain, Notre Dame entre dans la soirée 3-2 avec des défaites respectables contre St. Mary’s et Texas A&M par un total de neuf points. ND a du mal avec les trois points, à la fois offensivement (ne faisant que 28,4%) et défensivement (abandonnant 45,6% à leurs adversaires).

L’Illinois est favorisé de 4,5 points, et cela semble juste.

Ligne de jeu : Illinois -4,5, Notre Dame +170 ML, O/U 141,5

Heure : 21 h HE

Réseau : ESPN2

