ACC-Big Ten Challenge se termine mercredi soir

La 23e édition du ACC-Big Ten Challenge a débuté lundi alors que le Big Ten prenait une avance de 2-0 grâce aux victoires de l’Iowa et de l’Illinois. Dans le match d’ouverture, Virginia est revenue d’un déficit de 21 points pour prendre une avance d’un point en retard, mais Joe Toussaint a frappé un tir difficile avec huit secondes à jouer pour assurer la victoire. Notre Dame a menacé de rendre les choses intéressantes en seconde période avant que Kofi Cockburn et les Illini ne ferment la porte.

Mardi s’est avéré être la même chose alors que les Big Ten ont remporté quatre des six matchs, prenant une avance de 6-2 sur l’ACC. Huit victoires sont nécessaires pour décrocher. Syracuse et Wake Forest ont été les grands gagnants de l’ACC, tandis que la victoire de retour de l’Ohio State contre Duke n ° 1 a fourni le match phare de la soirée. Les Blue Devils n’ont eu aucun placement sur le terrain (et un seul lancer franc) au cours des 5h18 finales du match. Les Buckeyes, en revanche, ont obtenu 20 points de Zed Key et 14 d’EJ Liddell dans la victoire.

Depuis 2009, le Big Ten a remporté sept de ces événements, l’ACC en remportant deux et les deux conférences égalant trois fois. Dans l’ensemble, l’ACC mène la série 12-7-3, soutenu par un départ 10-0 de 1999-2008.

Nous avons encore six matchs ce soir, alors voyons à quoi nous attendre.

Toutes les cotes sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook.

Louisville au n ° 22 de l’État du Michigan (-3,5)



Kevin Jairaj-USA AUJOURD’HUI Sports

Si le dernier match de Louisville avait compté, cela aurait pu aider l’ACC alors que les Cards ont battu le Maryland par huit pour remporter le championnat des Bahamas. Hélas, ce n’est pas le cas, alors Chris Mack emmènera son équipe à la MSU pour affronter Tom Izzo et les Spartans. Michigan State entre dans le match avec un classement n ° 22 et une fiche de 5-2. Leurs pertes sont survenues contre le Kansas et Baylor – absolument aucune honte là-bas – et ils ont deux solides victoires contre Loyola-Chicago et UConn.

Michigan State a l’avantage à domicile, mais ne comptez pas sur une équipe de Louisville défensivement difficile.

Ligne de jeu : Michigan State -3,5, Louisville +145 ML, O/U 136,5

Heure : 19 h 15 HE

Réseau : ESPN

Virginia Tech au Maryland (-1,5)



AP Photo/Adam Hunger

Ces deux équipes entrent dans le match de ce soir après des défaites – le Maryland est tombé à Louisville et Virginia Tech a laissé tomber un crève-cœur à Xavier – donc cela devrait être amusant. Les Terps sont de légers favoris, et même KenPom considère cela comme un résultat en un seul point. Virginia Tech se connecte sur 40% de ses trois, et la défense du Maryland a laissé ses adversaires faire un lamentable 35% au-delà de l’arc cette saison. Si les Hokies peuvent frapper trois, la défense devrait être suffisante pour remporter une victoire sur la route.

Ligne de jeu : Maryland -1,5, Virginia Tech -103 ML, O/U 132,5

Heure : 19 h 15 HE

Réseau : ESPN2

Nebraska à NC State (-6,5)



AP Photo/Jessica Hill

Le Nebraska a une fiche de 5-2 cette saison avec des défaites contre Western Illinois et Creighton, et sa meilleure victoire contre KenPom n ° 210 Sam Houston State. NC State a une fiche de 5-1 avec une défaite contre Oklahoma State. Le Wolfpack a été bon avec la sécurité du ballon, ne le retournant que sur 13,6% de ses possessions. Les Huskers ont lutté depuis les profondeurs, mais NC State n’est pas particulièrement bon à partir de là défensivement.

Ligne de jeu : NC State -6,5, Nebraska +225 ML, O/U 146,5

Heure : 19 h 15 HE

Réseau : ESPNU

N°24 Michigan (-2,5) à Caroline du Nord



Rick Osentoski-USA AUJOURD’HUI Sports

C’est la tête d’affiche de la soirée, même si ces deux équipes n’entrent pas avec les chiffres à côté de leurs noms auxquels on s’attend. Le Michigan est classé n ° 24 et 4-2. La Caroline du Nord reçoit des votes et également à 4-2. Ni l’un ni l’autre n’a une mauvaise défaite, mais aucun n’a de victoire particulièrement excitante jusqu’à présent cette saison.

Attendez-vous à ce que les Wolverines travaillent à l’intérieur, tandis que les Tar Heels ont des tireurs qui peuvent se connecter de l’extérieur. Ce n’est pas une équipe de l’UNC qui vit de points de seconde chance – ils ne rebondissent que 28% de leurs propres ratés – mais le Michigan peut faire des dégâts sur le verre offensif.

Ligne de jeu : Michigan -2,5, Caroline du Nord +120 ML, O/U 151,5

Heure : 21 h 15 HE

Réseau : ESPN

N°23 du Wisconsin (-3,5) à Georgia Tech



Photo de David Becker/.

Non, vous n’imaginez pas des choses. Oui, Brad Davison est toujours dans le Wisconsin. Les Badgers sont classés n ° 23 cette semaine et viennent de remporter une victoire au Maui Invitational. Le Wisconsin a une énorme victoire sur Houston sur son CV et semble aller dans la bonne direction. Georgia Tech a remporté cinq victoires consécutives après avoir perdu le premier match de la saison par trois contre Miami (OH), mais la meilleure équipe qu’ils aient battue est KenPom No. 174 Georgia.

Les Yellow Jackets ont Jordan Usher et Michael Devoe de retour de l’équipe qui a remporté le tournoi ACC la saison dernière, et ce dernier tire un record de 18 pour 29 (62%) sur trois cette année. L’offensive du Wisconsin a un pourcentage de buts sur le terrain effectif de seulement 44,9% (beurk), mais ils ne retournent pas le ballon et Johnny Davis est en train de devenir une star.

Ligne de jeu : Wisconsin -3,5, Georgia Tech +135, O/U 130,5

Heure : 21 h 15 HE

Réseau : ESPN2

Miami à Penn State (-2,5)



Jeremy Reper-USA AUJOURD’HUI Sports

C’est difficile à prévoir. Aucune des deux équipes n’a vraiment impressionné jusqu’à présent cette saison, et elles ont toutes les deux perdu contre des équipes du KenPom 100. Miami et Penn State semblent être des équipes essayant toujours de comprendre leur identité, cela devrait donc être un bon indicateur par rapport à une concurrence solide mais pas écrasante.

Seth Lundy et Sam Sessoms mènent les Nittany Lions avec 15,3 points par match chacun, et Kameron McGusty et Isaiah Wong de Miami peuvent remplir une feuille de statistiques. Cela devrait être proche.

Ligne de jeu : Penn State -2,5, Miami +125 ML, O/U 134,5

Heure : 21 h 15 HE

Réseau : ESPNU

