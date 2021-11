ACC déploie la campagne #LeaveBehindNoWaste avec le soutien de BCCI

Dans le film, le terme cricket de « sortir » est utilisé en juxtaposition avec les déchets plastiques qui ne sortent pas facilement de l’environnement.

ACC Ltd s’est associée au Board of Control for Cricket in India (BCCI) pour s’occuper de la collecte et de la gestion des déchets lors du premier match de la série de tests Inde contre Nouvelle-Zélande qui s’est tenu le 25 novembre 2021 au Green Park Stadium de Kanpur. Toute l’idée d’ACC a été menée par un film numérique intitulé « Leave Behind No Waste » représentant la marque s’associant à sa branche de gestion des déchets, Geocycle, pour collecter et co-traiter tous les déchets plastiques laissés dans le stade de cricket. La voix dans le film a été prêtée par l’acteur vétéran et artiste voix off, Piyush Mishra.

Les événements de cricket créent des quantités massives de déchets et ont une empreinte carbone importante, a déclaré Sridhar Balakrishnan, MD et PDG d’ACC Limited. « Notre collaboration avec BCCI nous rapproche de la construction d’un avenir plus propre et soutient également la mission Swachh Bharat via Geocycle. A travers ce film, nous voulons faire passer un message sur la façon dont nous pouvons rendre le sport plus durable. Alignés sur notre vision net zéro, nous poursuivrons nos efforts pour fournir des solutions de gestion des déchets sûres aux industries et aux municipalités tout en respectant les normes les plus élevées en matière de santé, de sécurité et de durabilité », a-t-il ajouté.

Dans le film, le terme cricket de « sortir » est utilisé en juxtaposition avec les déchets plastiques qui ne sortent pas facilement de l’environnement. La marque se charge alors de jeter le plastique à usage unique du stade pour être réutilisé et géré en toute sécurité dans son four à ciment. Un environnement de jeu stimulant a été créé entre l’ACC et les déchets plastiques, où le premier réussit et stimule un environnement plus vert et plus intelligent.

Le match devrait créer environ deux tonnes de déchets plastiques à usage unique. Permettant un modèle d’économie circulaire, les déchets collectés seront co-traités pour générer du carburant grâce aux solutions de gestion sûre des déchets de Geocycle. Cette technologie est reconnue mondialement et constitue l’une des méthodes les plus sûres de gestion des déchets.

Depuis plus d’une décennie maintenant, ACC est à l’avant-garde de la fourniture de solutions de gestion des déchets aux parties prenantes, aux communautés et aux industries. Grâce à la technologie de co-traitement, ACC fournit une solution « Zéro décharge » qui ne crée aucune émission supplémentaire et évite en outre la contamination des sols, la pollution de l’eau et de l’air provenant des sites d’enfouissement, la récupération d’énergie et de minéraux à partir des déchets.

Lire aussi : Flipkart lance la campagne « India Ka Fashion Capital »

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.