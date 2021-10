Accaparement des terres des Malouines : l’Argentine teste le Royaume-Uni avec une nouvelle offre de souveraineté impétueuse | Monde | Nouvelles

Malouines : Alberto Fernandez dit que le Royaume-Uni “ignore” l’Argentine

Guillermo Carmona a offert son évaluation belliqueuse de la situation lors d’une interview sur Radio 3, une station de radio argentine, quelques semaines seulement après avoir remplacé Daniel Filmus au poste de secrétaire des Malouines, de l’Antarctique et de l’Atlantique Sud après un remaniement ministériel. Et il a également confirmé que Buenos Aires prévoyait de dépenser 5,2 milliards de livres sterling pour un nouveau centre logistique antarctique dans l’extrême sud du pays dans un signal clair à Londres.

Se référant à Mauricio Macri, le prédécesseur de M. Fernandez, M. Carmona a accusé son administration d’avoir fait “des concessions pernicieuses pour le pays”.

Il a expliqué : « Il est important de souligner la décision d’accorder plus d’importance à la région des Malvinas au sein du ministère des Affaires étrangères et d’élargir ses compétences, en restaurant le statut de secrétariat.

Pendant que M. Macri était en fonction, il y a eu ce que M. Carmona a qualifié de « dé-malvinasisation ».

Il est peu probable que Liz Truss soit impressionnée par les remarques de M. Carmona (Image: GETTY)

Guillermo Carmona vise à remettre la question de la souveraineté « sur la table » (Image : GETTY)

Quelques jours avant l’élection de M. Macri, Fluvio Pompeo, qui a ensuite été nommé secrétaire aux Affaires stratégiques, a profité d’un entretien avec un “journal britannique” pour annoncer des mesures visant à “dégeler les relations avec le Royaume-Uni”, a souligné M. Carmona.

Dans une évaluation qui ne devrait pas lui plaire à la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, il a commenté : « Nous avons toujours été en faveur du dialogue avec le Royaume-Uni, mais à une condition, la souveraineté comme centre de tout dialogue.

« Nous avons repris la politique de l’État concernant les Malvinas, basée sur la Constitution, les lois et faisant appel au droit international.

Alberto Fernandez, président argentin (Image: GETTY)

“Nous avons décidé d’utiliser des instruments diplomatiques pour créer les conditions appropriées à la défense de l’intérêt national.”

L’objectif était de travailler « pour parvenir au plein exercice de la souveraineté », a-t-il souligné, ajoutant : « C’est ce que nous allons faire et continuer de faire ».

Dans un tel contexte, M. Carmona a confirmé son intention de commencer les travaux du centre logistique antarctique à Ushuaia, à la pointe sud de l’Argentine, l’année prochaine.

Daniel Filmus a été nommé ministre des Sciences lors du remaniement (Image: GETTY)

Les joueurs de Godoy Cruz posent pour la photo de l’équipe avec une bannière honorant les soldats argentins (Image : GETTY)

Il a expliqué : « Dans le projet de budget national, des allocations ont été faites pour démarrer le Centre de logistique de l’Antarctique.

« Dans les infrastructures, la construction d’un quai et l’incorporation de machines et d’équipements à la base navale d’Ushuaia sont prévues. »

À cette fin, l’Argentine proposait de dépenser 2 milliards de livres sterling en 2022, 1,8 milliard de livres sterling en 2023 et 1,4 milliard de livres sterling en 2024, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : “C’est une décision de l’exécutif national d’aller de l’avant, mais nous devons être attentifs aux initiatives développées par les Britanniques sur les îles, comme la construction d’un port.”

Fiche d’information sur les Malouines (Image : Express)

M. Carmona a également souligné son souhait d’établir des vols directs vers les Malouines, qu’il a qualifiées de “territoire insulaire argentin” via Aerolineas Argentinas.

Il a expliqué : « En principe, nous ne devons pas perdre de vue que notre position était de proposer au Royaume-Uni la mise en place de vols entre les îles et le continent, avec Buenos Aires.

“Le continent argentin est le point où les communications avec l’ensemble du territoire national, y compris les Malvinas, devraient être établies.

“Nous avons également l’intention qu’Aerolineas Argentinas soit la compagnie aérienne pour le faire et nous continuerons à y travailler.

Les Malouines sont dans l’Atlantique sud (Image : GETTY)

“L’étoile polaire qui nous guide, c’est la réouverture du dialogue avec le Royaume-Uni, mais avec la souveraineté sur la table.”

Évaluant la nomination de M. Carmona, un initié britannique a déclaré à Express.co.uk la semaine dernière : « Guillermo Carmona est depuis longtemps un acteur majeur de la campagne argentine pour les Malouines.

«Je pense que Filmus était assez agressif. Mais Carmona pourrait bien l’être davantage en raison de sa longue implication dans leur campagne et avec les spécialistes argentins sur le sujet – et parce que le gouvernement argentin voudra probablement intensifier sa campagne avant le 40e anniversaire de la guerre l’année prochaine, et pour à des fins domestiques et électorales.

L’Argentine a envahi les Malouines en 1982 et a été repoussée par un groupe de travail britannique dépêché par le Premier ministre de l’époque, Margaret Thatcher, après une guerre de trois mois qui a coûté la vie à près de 1 000 hommes.