Accédez à un marché énorme et sous-pénétré avec OZON Stock

Tout le monde est à la recherche de la prochaine grande nouveauté sur les marchés financiers, semble-t-il. Pour le trouver, nous devrions peut-être essayer de regarder en dehors de notre zone de confort – et de votre géographie locale. Si vous êtes prêt à le faire, je vous invite à en savoir plus sur Ozon (NASDAQ:OZON) et peut-être même envisager une position dans l’action OZON.

Source: William Potter / Shutterstock.com

Vous savez probablement que le commerce électronique est devenu important à l’échelle mondiale, en particulier à la suite de la pandémie de Covid-19 et des verrouillages associés.

Et bien sûr, il n’y a pas de pénurie d’entreprises de commerce électronique bien connues dans lesquelles investir. D’un autre côté, certaines de ces actions peuvent être chères.

Alors aujourd’hui, j’aimerais vous présenter une action qui n’a pas encore eu son «coup de lune». Soyez simplement prêt à garder l’esprit ouvert, car nous ferons un voyage loin de l’Amérique du Nord.

Un regard plus attentif sur OZON Stock

L’offre publique initiale (IPO) pour l’action OZON a eu lieu le 24 novembre 2020. Fait intéressant, il s’agissait de la première introduction en bourse russe à être cotée sur une bourse nationale basée aux États-Unis depuis mai 2019.

La fourchette d’orientation précédente pour le stock se situait entre 22,50 $ et 27,50 $ par action. Cependant, les American Depositary Shares (ADS) ont fait leurs débuts à 30 $ chacun.

Impressionnant, l’introduction en bourse d’Ozon a permis à la société d’atteindre une valorisation de près de 6,2 milliards de dollars.

De toute évidence, il n’a pas fallu longtemps pour que les taureaux aient raison, car les actions ont bondi de 20% au cours de la première semaine. À la fin de 2020, le cours de l’action avait atteint 41 $ et avait changé.

L’élan s’est poursuivi dans la nouvelle année, les taureaux poussant l’action OZON à un sommet de 52 semaines à 68,77 $ le 8 février 2021.

Il est difficile de maintenir ce rythme, donc le 29 mars, le cours de l’action était tombé à 52 $.

Il n’y a rien de terrible à ce sujet, cependant, car la trajectoire globale est toujours haussière et des reculs des cours des actions sont à prévoir en cours de route.

Un marché géant

Peut-être n’avez-vous jamais imaginé que vous investiriez un jour dans le commerce électronique russe. Pourtant, c’est un marché qu’il ne faut pas sous-estimer.

Après tout, les Nord-Américains ne sont pas les seuls à aimer se connecter en ligne de nos jours.

113 millions de personnes utilisent Internet en Russie et, comme le chef de la direction d’Ozon, Alexander Shulgin, est heureux de le souligner, «Internet est devenu une partie intégrante du mode de vie des consommateurs russes.

Avec environ 9 millions d’unités de gestion des stocks (SKU), au 30 septembre 2020, Ozon répond à un grand nombre de ces internautes russes avec un large éventail de produits disponibles à l’achat en ligne.

Ces produits couvrent toute la gamme, avec des catégories «allant de l’électronique, de la maison et de la décoration et des produits pour enfants aux biens de consommation rapide (« FMCG »), aux aliments frais et aux pièces automobiles», selon la société.

De toute évidence, le marché russe du commerce électronique est gigantesque. De plus, Ozon le décrit comme «grand, fragmenté, sous-pénétré et en croissance».

Traduire en revenus

Si une entreprise est prête à dominer ce marché, c’est probablement Ozon.

Selon Ozon, à partir de juin 2020, la société maintenait une «notoriété de marque de premier ordre de 32%». Cela bat facilement les 18% maintenus par le concurrent le plus proche d’Ozon.

C’est très bien. Cependant, les investisseurs voudront sans aucun doute savoir si cela se traduit par une solide génération de revenus.

Je suis heureux d’annoncer que la réponse est définitivement oui. Ozon a récemment publié les résultats de l’exercice 2020, avec un chiffre d’affaires énorme de 104 milliards de roubles.

Ne supposez pas que tout est parfait, cependant, car Ozon a enregistré une perte d’exploitation de 17,3 milliards de roubles en 2020.

Mais alors, au moins, c’est une légère amélioration par rapport à la perte d’exploitation de 18,6 milliards de dollars enregistrée en 2019.

La ligne de fond

Seul le temps nous dira si Ozon et le commerce électronique russe en général continueront de croître.

C’est un pari quelque peu risqué à faire. Néanmoins, les récompenses pourraient être énormes pour les parties prenantes si le marché est vraiment aussi «sous-pénétré» qu’il y paraît.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.