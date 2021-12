Accédez à vos genres préférés avec ces codes sur Netflix

Netflix : Accédez à vos genres préférés avec ces codes

Aujourd’hui, nous vous dirons comment accéder à vos genres préférés dans le célèbre Plate-forme Netflix avec des codes secrets, afin que vous puissiez connaître du contenu que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant.

Le grand catalogue de la plate-forme contient de la comédie, des comédies musicales, du sport, de l’horreur, des thrillers, du suspense et plus encore.

C’est pourquoi nous vous donnerons ces codes et ainsi vous pouvez accéder directement à vos genres préférés.

La vérité est qu’au fil des ans, Netflix a eu plusieurs catégories dont il est difficile de décider quoi regarder.

Si cela vous est déjà arrivé, ce n’est certainement pas le seul, puisque la plateforme de streaming s’efforce de nous faciliter les choses et intègre des améliorations à notre service pour le rendre simple afin que les abonnés puissent choisir entre autant d’offres qu’elle propose.

De ses 10 meilleures recommandations aux recommandations personnalisées et si cela ne fonctionne pas pour vous non plus, nous vous recommandons d’utiliser un code Netflix pour accéder aux genres cachés.

Bien que la plateforme présente des catégories générales telles que les films, les séries ou les actualités, il est nécessaire d’avoir un accès direct à certains genres tels que « comédie d’action » ou « film basé sur des événements réels ».

La vérité est qu’ils existent et sont disponibles pour tout utilisateur qui les connaît réellement.

Vous pouvez y accéder si vous entrez sur la plate-forme depuis votre ordinateur et là, vous verrez que lors de la saisie d’une section telle qu’un film ou une série, l’url a un code.

Ce numéro est la clé pour pouvoir accéder à des dizaines de catégories dans lesquelles vous n’êtes certainement jamais tombé, et cela vous aidera à choisir des contenus curieux et cachés.

Pour l’utiliser, connectez-vous à Netflix sur votre ordinateur ou tapez « https://www.netflix.com/browse/genre/ » dans votre navigateur.

Après « génre / », sans espaces, écrivez le numéro du film ou de la série que vous souhaitez voir. Vous pouvez choisir parmi cette longue liste que nous vous laissons ci-dessous :

1. Série 83

52117 Série britannique 46553 Classiques télévisés 26146 Série policière 74652 Série culte 72436 Nourriture et voyages 27346 Télévision pour enfants 67879 Série coréenne 25804 Série Armée 4814 Minisérie 9833 Télé-réalité 52780 Science et nature 1372 Série science-fiction et fantastique 10673 Série d’action et aventure 10375 Série comique 10 105 Série documentaire 11714 Série dramatique 83 059 Série horreur 4366 Série mystère

2. Série jeunesse 60951

3519 Comédies pour ados 9299 Drames pour ados 52147 Peur pour ados

3. Thrillers 8933

43048 Thrillers d’action 46588 Thrillers classiques 10499 Thrillers policiers 10306 Thrillers étrangers 31851 Films de gangsters 3269 Thrillers indépendants 9994 Mystères 10504 Thrillers politiques 5505 Thrillers psychologiques 11014 Thrillers de science-fiction 9147 Thrillers d’espionnage 972 Thrillers torrides