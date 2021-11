Accédez au marché du stockage en nuage prêt pour les perturbations avec BLZE Stock

Si vous avez fait le plein d’offres publiques initiales (IPO) en 2021, je comprends tout à fait. Pourtant, l’introduction récente de Retour de flamme (NASDAQ :BLZE) à la Nasdaq mérite votre attention. Heck, vous pourriez même finir par ajouter des actions BLZE à vos avoirs après avoir pris connaissance de l’entreprise.

Source : Shutterstock

Dans le sillage de la pandémie de Covid-19, certaines entreprises ont déplacé leurs opérations en ligne et, plus précisément, dans le cloud. Cela a créé un besoin pour les entreprises audacieuses et perturbatrices de fournir des services de stockage cloud puissants et accessibles.

Backblaze a comblé ce vide; mais il est vrai que ce n’est pas la seule entreprise de stockage en nuage là-bas. Néanmoins, comme nous le découvrirons, Backblaze a une vision et une approche uniques pour servir ce créneau très demandé.

Quant à l’introduction en bourse elle-même, elle a été un énorme succès dès le départ. L’enthousiasme initial s’est cependant quelque peu calmé, alors voyons si nous pouvons obtenir une lecture technique sur l’action BLZE.

Un regard plus attentif sur le stock de BLZE

Début novembre, Backblaze prévoyait de fixer le prix de son offre publique entre 15 $ et 17 $.

Environ une semaine plus tard, la société a fixé un prix d’introduction en bourse de 16 $. Enfin, l’action BLZE a commencé à se négocier sur le Nasdaq le 11 novembre. L’action a bondi de 24% le premier jour, puis a encore augmenté de 12% à 22,31 $ le jour suivant.

Le 17 novembre, l’action a culminé à 36,50 $ avant de finalement commencer à se refroidir. Comme le dit le vieil adage du marché, les arbres ne poussent pas seulement directement vers les cieux.

Au cours de la semaine suivante, l’action BLZE a quelque peu reculé et a atterri à 26 $. Il est encore trop tôt pour identifier une fourchette définie pour le stock. Cependant, 20 $ pourraient être un niveau technique important s’il y parvient.

De plus, si l’action BLZE s’effondre jusqu’au prix d’introduction en bourse de 16 $, ce serait un signe que les vendeurs ont complètement pris le contrôle.

Un autre type d’entreprise cloud

Étant donné qu’il existe des entreprises beaucoup plus grandes et plus célèbres qui offrent un stockage de données basé sur le cloud, Backblaze doit se différencier.

Il ne suffit pas d’avoir une énorme capacité de stockage, même si nous pouvons toujours être impressionnés car Backblaze gère près de deux exaoctets de stockage de données.

Qu’est-ce qu’un exaoctet ? Selon Backblaze, c’est 1 million de téraoctets, ou 1 milliard de gigaoctets. En d’autres termes, c’est beaucoup de capacité de stockage en nuage.

Mais encore une fois, il ne s’agit pas seulement de gros chiffres. Ce qui distingue vraiment Backblaze et perturbera potentiellement l’industrie, ce sont les deux principaux services cloud de l’entreprise.

L’un s’appelle Backblaze B2 Cloud Storage. Ce service est une offre « pay-as-you-go » (basée sur la consommation) destinée au développement d’applications, à la protection contre les ransomwares, à la sauvegarde, au multi-cloud et à d’autres cas d’utilisation.

Ensuite, il y a le service Backblaze Computer Backup par abonnement.

Cela « sauve automatiquement une quantité pratiquement illimitée de données » (selon l’entreprise), « protégeant les clients contre les ransomwares, le vol et la perte de données, tout en fournissant un accès à distance et plus encore ».

S’adresser à un vaste marché

Même si vous n’avez pas entendu parler de Backblaze jusqu’à aujourd’hui, la société a une présence importante sur le marché. En effet, Backblaze travaille actuellement avec près de 500 000 clients dans plus de 175 pays.

Sur le plan financier, l’entreprise semble être sur une trajectoire ascendante. En effet, Backblaze affirme que les revenus de B2 Cloud Storage ont augmenté de plus de 60 % en glissement annuel.

Cependant, il devrait encore y avoir plus de place pour la croissance. Le marché total adressable pour « l’infrastructure en tant que service de cloud public » ou « IaaS » est projeté par IDC à 91 milliards de dollars en 2025, selon Backblaze.

Ne soyez donc pas surpris si vous commencez à voir le terme « IaaS » partout. Nous savons maintenant à quoi cela correspond et quelle entreprise cherche à dominer ce marché de niche.

La ligne de fond

Le marché est toujours en train de déterminer une fourchette de prix appropriée pour l’action BLZE.

Pourtant, c’est bien de commencer à accumuler des actions si vous aimez la vision unique de Backblaze pour le marché en plein essor de l’« infrastructure en tant que service ». Apparemment, ce marché est prêt pour une croissance exponentielle.

Peut-être que Backblaze grandira avec lui, et les investisseurs d’aujourd’hui seront heureux d’être entrés dans le nom à ce stade encore précoce.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.