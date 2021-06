Accédez maintenant à Bitcoin via votre montre-bracelet : voici le portefeuille montre-Bitcoin de Franck Muller

Libérez l’argent. Free the World fait partie des modèles les plus abordables. (Source : Franck Muller)

Il n’y a pas beaucoup dans le monde de la crypto qui aimeraient s’adapter à la hausse stratosphérique des crypto-monnaies un jour donné et aux crashs déchirants le lendemain. Et très peu imagineraient accéder à Bitcoin directement via un accessoire aussi courant qu’une montre-bracelet pour mettre en valeur l’opulence du plus haut niveau. L’horloger suisse Franck Muller l’avait concrétisé l’année dernière en mai en dévoilant la première montre Bitcoin fonctionnelle au monde appelée Encrypto permettant aux utilisateurs d’ajouter Bitcoin à leur portefeuille crypto ou de vérifier le solde directement via le cadran de la montre via un code QR niché dans son poli Cadre. Au début de cette année, la société a ensuite dévoilé un nouveau garde-temps en titane haut de gamme appelé «Free the Money». Free the World ‘ qui a également fonctionné comme un portefeuille Bitcoin de stockage à froid.

Le stockage à froid dans le contexte de Bitcoin fait référence au stockage de Bitcoins hors ligne, loin de tout type d’accès à Internet, contrairement au stockage à chaud ou aux portefeuilles cryptographiques en ligne connectés à Internet. La montre en édition limitée, qui selon les médias a été dévoilée en février de cette année, est actuellement au prix de 12 000 francs suisses ou près de Rs 9,7 lakh. « Chaque garde-temps se présente sous la forme d’un ensemble « Deep Cold Storage » en deux parties, avec sa propre adresse publique unique gravée sur le cadran et une clé USB scellée contenant la clé privée. Vous ajoutez vos Bitcoins à votre portefeuille Bitcoin ou vérifiez votre solde directement via le cadran », indique la description de la montre sur son site Web.

Lisez également : Le fabricant de smartphones OnePlus explore probablement l’espace crypto ; interroge sa “communauté” sur l’utilisation des portefeuilles cryptographiques

Cependant, libérez l’argent. Free the World fait partie des modèles les plus abordables. La gamme de montres Bitcoin de Franck Muller va jusqu’à 74 000 francs suisses soit près de Rs 60 lakh. La montre la plus chère dans cette fourchette de prix est la montre Speed ​​edition incrustée de diamants. Le prix de Bitcoin lors du lancement d’Encrypto était de 8 717 $, ce qui est passé à près de 60 000 $ vers la fin du mois de février de cette année, selon CoinMarketCap, lorsque la société a lancé sa montre-bracelet de 12 000 francs suisses. Le prix du Bitcoin s’élevait à 38 878 $ au moment du dépôt de ce rapport après avoir chuté par rapport à son sommet de près de 64 000 $ le 14 avril 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.