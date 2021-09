Accelerate Financial plante des arbres en échange de $$ investis dans son ETF BTC Crypto new media

Accelerate Financial Technologies Inc. prévoit de dévoiler bientôt un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) basé sur le bitcoin, et en retour, la société a déclaré qu’elle planterait plus de 3 000 jeunes arbres afin de lutter contre l’empreinte carbone de l’exploitation minière. Bitcoin est censé laisser derrière lui.

Accélérer les technologies financières tente de compenser la négativité de Bitcoin

Au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux arguments selon lesquels l’extraction de crypto-monnaie est en quelque sorte dangereuse pour l’environnement. Beaucoup pensent que l’extraction de nouvelles unités de la blockchain et leur mise en circulation causent d’une manière ou d’une autre des dommages irréversibles à l’atmosphère terrestre, et beaucoup craignent qu’en permettant au processus d’extraction de se poursuivre, nous empruntions une voie irréversible dont la planète ne reviendra jamais. .

Fait intéressant, cette attitude n’est pas seulement partagée par les écologistes locaux. Cette peur est ressentie par de nombreuses personnalités éminentes et de premier plan dans l’espace de la monnaie numérique, Elon Musk en étant un excellent exemple. En tant qu’homme derrière Tesla et SpaceX, Musk n’a pas tardé à annoncer plus tôt dans l’année que les acheteurs de voitures pourraient s’engager dans l’achat d’une Tesla avec du bitcoin s’ils le souhaitaient. Cependant, il a par la suite annulé cette décision, affirmant qu’il s’inquiétait du processus d’extraction.

Il a ensuite publié une déclaration disant que si les émissions diminuaient et que les commerçants trouvaient des moyens plus propres d’exploiter le bitcoin, il envisagerait de rétablir la politique d’acceptation du bitcoin chez Tesla.

En outre, Kevin O’Leary de la renommée de “Shark Tank” a également rapidement déclaré qu’il n’achèterait plus de bitcoin extrait en Chine, estimant que le pays ne produisait pas de nouvelles unités de bitcoin de manière “verte”.

Accelerate Financial Technologies Inc. prend note de tous ces arguments et essaie de faire quelque chose pour compenser certains des effets prétendument négatifs du bitcoin et de l’extraction de crypto. Pour chaque million de dollars investi dans son ETF Accelerate, il plantera plus de 3 400 arbres. L’entreprise estime que cela est susceptible de séquestrer environ 1 000 tonnes de dioxyde de carbone.

Le Canada a été beaucoup trop rapide

Basé à Calgary, en Alberta, Canada Accelerate est l’un des rares produits ETF basés sur la BTC et/ou la cryptographie à être lancé au cours de la dernière année. Le Canada approuve les ETF bitcoins à gauche et à droite et a finalement battu les États-Unis en devenant le premier pays à autoriser la diffusion de tels éléments au public.

Cela a incité plusieurs régulateurs et analystes aux États-Unis à commencer à ressentir la brûlure, car beaucoup soutiennent que la nation a été beaucoup trop lente à permettre à la nouvelle technologie de prendre forme. Hester Pierce, par exemple, est un régulateur de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui a constamment commenté que les États-Unis avaient raté le coche dans ce département. Pierce est largement connue sous le nom de « Crypto Mom » en raison de ses politiques réglementaires souples en matière de cryptographie.

