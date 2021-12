Accélérer la collecte de données zéro et de première partie avec des programmes de fidélité

Les données clients sont aujourd’hui la pierre angulaire des entreprises. Il alimente de nombreuses actions et soutient la prise de décision de l’entreprise, du marketing à la budgétisation, en passant par la fidélisation de la clientèle, la communication par e-mail et bien d’autres. Cependant, le nombre croissant de lois sur la confidentialité et la répression des cookies tiers ont contraint les entreprises à repenser leur stratégie de données. Bien que le suivi des données par des tiers ne disparaisse jamais complètement, les entreprises devront éventuellement changer de cap et trouver de nouvelles façons d’obtenir des données zéro et de première partie – et les programmes de fidélité de nouvelle génération pourraient être le moyen idéal pour le faire.

Qu’est-ce que les données de première partie et les données de zéro-partie ?

Avant de plonger dans le paysage actuel des données clients, de la confidentialité et de l’abandon des cookies, il convient de définir les types de données en ligne actuellement utilisées.

Données de zéro partie sont des informations que les clients partagent volontairement ou proactivement avec vous. Ce type de données est explicite et couvre un large éventail de sujets difficiles à prévoir, tels que les préférences de produits, les marques préférées, les projets d’achats futurs et la satisfaction des produits et services.Données de première partie sont des informations que vous collectez via vos propres canaux, y compris votre site Web, votre application mobile, votre point de vente, etc. Il est considéré comme le type de données le plus fiable et le plus précis, et les problèmes de confidentialité sont minimes.Données de seconde partie sont les données de première partie d’une autre entreprise que vous pouvez acheter directement, sans intermédiaire. La combinaison de données de première et de deuxième partie permet aux algorithmes d’apprentissage automatique de créer des segments de clientèle plus complets et de prédire avec précision le comportement des clients.Données de tiers sont des informations acquises grâce à de grands agrégateurs de données. La source et l’exactitude de ces données sont souvent discutables, mais le volume même des informations permet aux entreprises de découvrir de nouveaux publics et de cibler des clients d’une manière complètement différente.

La véritable puissance de la stratégie de données d’une entreprise réside dans sa capacité à combiner différents types de données, acquises à partir de différents canaux, ce qui va changer radicalement dans un proche avenir.

Le paysage des changements de capture de données

La façon dont les entreprises collectent et exploitent les données a été gravement affectée par un nombre croissant de problèmes de confidentialité. L’Union européenne a introduit une série de lois sur la protection des données, telles que la directive ePrivacy et le règlement général sur la protection des données (RGPD), permettant aux visiteurs du site Web de choisir leurs préférences pour le suivi des données sur site.

En plus de cela, les navigateurs ont progressivement supprimé les cookies tiers, mettant ainsi fin à la pratique douteuse consistant à suivre l’activité des utilisateurs après que les utilisateurs ont quitté le site Web d’origine. Google a récemment mené cette bataille en décidant non seulement d’abandonner les cookies tiers, mais en jurant également de ne proposer aucune alternative.

Les cookies tiers disparaissent lentement. Cependant, il est important de souligner que les agrégateurs de données et le suivi des données hors site ne disparaîtront pas complètement. Ils ne seront tout simplement plus aussi fiables et disponibles que par le passé. Source de l’image : Shutterstock

Les marketeurs doivent innover

Alors que les initiatives susmentionnées prennent forme, les entreprises du monde entier craignent que leurs stratégies de données actuelles ne soient en danger. Selon une enquête de GetApp, 41 % des spécialistes du marketing pensent que leur plus grand défi sera leur incapacité à suivre les bonnes données.

Une enquête de Gartner montre que 54% des décisions commerciales sont influencées par l’analyse marketing, ce qui signifie que les enjeux sont trop importants pour parier sur des données peu fiables. Au lieu de cela, les entreprises devraient changer de vitesse et accélérer la collecte de données first et zero-party, puis trouver de nouvelles voies pour exploiter les informations qu’elles collectent de manière plus puissante.

En 2021, de nombreuses conférences numériques et marketing se sont concentrées sur le thème de la propriété de vos données, de la suppression des frictions de la collecte de données et de la capture de précieuses données de première partie. Source de l’image : https://www.martechalliance.com/events/anti-conference

Capture de données Zero-Party via des programmes de fidélité

Les programmes de fidélité offrent un grand avantage en ce sens qu’ils changent le comportement des clients en récompensant les interactions souhaitables. Et l’incitation est le mot-clé lorsqu’il s’agit de capturer des données zero-party.

En bref, ce type de données est collecté via des enquêtes, des questionnaires, des formulaires de commentaires, des profils de clients et d’autres méthodes. Mais les clients les ignorent généralement, soit parce qu’ils n’aiment pas l’idée de partager leurs informations, soit parce qu’ils ne veulent tout simplement pas passer du temps à le faire. Voyons comment vous pouvez inciter leur participation :

1. Les données Zero-Party sont la clé d’une expérience plus pertinente

Cette attitude peut être modifiée en mettant une récompense en jeu. Mais pas n’importe quelle récompense, remarquez. Selon Accenture, 54% des acheteurs ont déclaré qu’ils étaient disposés à partager leurs informations personnelles et leurs préférences d’achat avec les détaillants afin de recevoir des offres personnalisées.

Leur incitation préférée en dit long sur les attentes des clients modernes. Les clients recherchent des récompenses significatives qui les concernent et ne sont plus satisfaits des remises génériques.

Proposer des offres de fidélité personnalisées prend du temps, car vous devez évaluer correctement les données, ce qui est encore plus difficile lorsque votre programme de fidélité vient juste de démarrer. Comme alternative, accordez des points de fidélité pour les données de la partie zéro, mais assurez-vous que les membres peuvent dépenser leurs points pour quelque chose de passionnant et de significatif : des récompenses expérientielles. Même si la récompense directe pour avoir répondu à une enquête n’est pas remarquable, la perspective de se rapprocher d’un avantage souhaitable – tel qu’un accès anticipé, des produits réservés aux membres, des récompenses VIP ou des NFT – rend l’engagement intéressant pour les clients modernes.

2. Achèvement du profil incitatif : collectez de nouvelles données et augmentez l’inscription

L’un des principaux moyens par lesquels les entreprises collectent des données de tiers est lors de l’inscription et, potentiellement, dans la zone de profil utilisateur, une fois l’inscription terminée. La règle de base est de poser le moins de questions possible sur le formulaire d’inscription, afin que l’expérience initiale ne rebute pas les gens. En n’obtenant que l’essentiel (nom, adresse e-mail, emplacement), vous pouvez empêcher les clients impatients de partir, garantissant des taux d’inscription plus élevés.

Ne vous inquiétez pas, raccourcir le formulaire d’inscription ne vous privera pas de précieuses données zero-party, car toutes les questions restantes peuvent être posées dans le profil utilisateur. La meilleure façon de s’assurer que les nouveaux clients font l’effort de partager leurs données est d’offrir des points bonus (ou d’autres bonus personnels) lorsqu’ils atteignent 100 % d’achèvement de leur profil.

C’est également un excellent appel à l’action : un e-mail de bienvenue du programme de fidélité peut être beaucoup plus pertinent et exploitable, si vous dites aux nouveaux membres qu’ils sont à 20 % et qu’ils recevront des avantages « gratuits » pour avoir répondu à toutes les questions.

Emirates Skywards est un excellent exemple de la façon d’exploiter les informations obtenues grâce aux profils. Au fur et à mesure que les clients soumettent leurs préférences en vol, le système de la compagnie aérienne attribue les billets en conséquence.

3. Enquêtes : une façon amusante et gamifiée d’en savoir plus sur les clients

Les clients modernes adorent la gamification car elle rompt la monotonie de l’expérience numérique qu’ils ont apprise à connaître. Au lieu de poser une liste de questions fades, les sondages gamifiés présentent les questions de manière plus engageante, en utilisant des visuels, des curseurs et un ton plus personnel.

Ces types d’enquêtes (qui devraient également être accompagnées d’une récompense) sont essentielles pour découvrir une nouvelle couche d’informations sur les clients et collecter des données précieuses, notamment les préférences des produits, les loisirs, les opinions sur la marque, le style de vie, les marques préférées, etc. Ils fournissent également des commentaires directs des clients, qui peuvent être combinés avec des données de première partie pour une meilleure personnalisation.

Il existe plusieurs façons de concevoir un sondage attrayant : vous pouvez utiliser une méthode « J’aime/Je n’aime pas » pour recueillir des impressions, utiliser des images au lieu de mots ou incorporer des questions à choix multiples.

Mieux exploiter les données first-party fidélisées pour une communication plus personnalisée

Avoir un programme de fidélité en soi fournit plus de points de contact et une plus grande quantité de données de première partie à collecter et à exploiter. Par exemple, si un client appartient à un niveau intermédiaire de votre programme de fidélité, vous savez qu’il s’agit d’un client fidèle et fidèle. De plus, si un client risque de perdre du poids, vous pouvez consulter l’historique de ses coupons pour savoir si un coupon de faible valeur suffira à le réactiver.

Cette riche couche de données de fidélité peut être intégrée à vos activités marketing de plusieurs manières. La prédiction de l’attrition rentable n’est qu’un début, car les données de fidélité propriétaires ouvrent également de nouvelles possibilités pour les e-mails personnalisés. Voici quelques exemples:

E-mails d’anniversaire surprise et plaisir, où la récompense est déterminée par le niveau du client ou le volume d’achat global E-mails de rappel pour les clients qui sont sur le point d’atteindre un nouveau niveau, leur recommandant de faire un achat pour passer au niveau supérieur expireRésumés mensuels des progrès réalisés par les membres

Avec un peu de personnalisation et de conception, même un simple message automatisé comme une notification d’expiration de niveau peut sembler spécial.

Maintenez votre stratégie de données avec un programme de fidélité

Face aux lois sur la confidentialité en ligne et aux tendances changeantes en matière de suivi des données, les données de première partie et de première partie sont votre seule source d’informations fiables. Les programmes de fidélisation aident non seulement à capturer ces informations, mais aussi à les exploiter. Il vous suffit de vous assurer qu’il y a une motivation et une communication appropriées, afin que les clients soient ravis d’en dire encore plus à votre organisation.

Pour plus d’informations sur les types de récompenses à offrir dans le cadre de votre programme de fidélité, téléchargez notre ebook.