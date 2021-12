Les États qui se préparent à des élections dans les prochains mois doivent augmenter de façon exponentielle la vaccination, en particulier dans les districts à faible couverture pour protéger la population vulnérable, a souligné Bhushan lors de la réunion.

Le Centre a conseillé jeudi aux États qui devaient organiser des sondages de l’Assemblée au cours des prochains mois d’intensifier la vaccination contre Covid de manière exponentielle afin de protéger la population vulnérable compte tenu de l’augmentation constante des cas de la variante Omicron du coronavirus en Inde.

Les poches à faible couverture vaccinale et celles à faible exposition au COVID-19 peuvent être plus vulnérables à la nouvelle variante Omicron, a-t-il déclaré et a exhorté les États à accorder une attention particulière à l’accélération de l’inoculation dans ces poches.

Selon une déclaration du ministère de la Santé de l’Union, il a été conseillé aux États et aux territoires de l’Union d’être vigilants et de surveiller la positivité des cas, le taux de doublement et le groupe de nouveaux cas et d’envisager d’imposer des restrictions et des restrictions au niveau local avant Noël et le Nouvel An.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, examinant la préparation des États en matière de santé publique à lutter contre le COVID-19 et la variante Omicron ainsi que les progrès de la vaccination virtuellement, a conseillé aux États de ne pas baisser la garde et de maintenir leur préparation à la lutte contre la pandémie.

Il a réitéré que des mesures de confinement locales doivent être mises en place lorsque la positivité du test augmente au-delà de 10 pour cent ou que l’occupation des lits oxygénés augmente au-delà de 40 pour cent, selon le communiqué.

« Cependant, sur la base de la situation locale et des caractéristiques de la population telles que la densité, et en gardant à l’esprit la transmissibilité plus élevée d’Omicron, les États et les UT peuvent prendre des mesures de confinement et imposer des restrictions avant même que ces seuils ne soient atteints », a souligné Bhushan.

Toute restriction doit être appliquée pendant un minimum de 14 jours, ont été informés les États.

Comme les symptômes d’infection causés par la variante Omicron imitent étroitement le rhume avec un taux de transmissibilité et un temps de doublement plus élevés, une approche syndromique pour le confinement de Covid peut être utilisée, a déclaré le secrétaire à la Santé.

Concernant les vaccinations, il a été conseillé aux États d’assurer une couverture à 100 % des bénéficiaires exclus éligibles aux première et deuxième doses de manière accélérée et d’accorder une attention particulière aux districts où la couverture des première et deuxième doses est inférieure à la moyenne nationale.

Concernant les stratégies de confinement, il a été conseillé aux États d’imposer des couvre-feux nocturnes, d’assurer une réglementation stricte des grands rassemblements et de notifier rapidement les « zones de confinement », les « zones tampons » si de nouveaux groupes de cas de Covid apparaissent.

Il leur a été demandé d’envoyer sans délai tous les échantillons des grappes aux laboratoires de l’INSACOG pour le séquençage du génome.

Les États ont également été invités à assurer la recherche de cas en porte-à-porte dans les zones de confinement, à tester toutes les personnes SARI/ILI et vulnérables/comorbides et à garantir la bonne proportion de tests RT-PCR : RAT (au moins 60:40) au total, des tests sont effectués quotidiennement, selon le communiqué. Ce rapport peut être augmenté jusqu’à 70:30.

Le Centre Asxked déclare assurer la recherche des contacts de toutes les personnes positives à Covid et leurs tests en temps opportun, en particulier dans les clusters, et utiliser l’accès au portail « AIR SUVIDHA » pour surveiller les passagers internationaux, selon le communiqué.

À propos de la gestion clinique, les États ont été informés que le protocole de gestion clinique national existant reste inchangé pour Omicron.

Comme de nombreux États ont mis hors service des installations Covid, ils sont tenus de tenir un plan d’action prêt pour les rendre opérationnelles ainsi qu’une disponibilité adéquate de médecins et d’ambulances de garde en cas d’augmentation des cas de COVID, a souligné le secrétaire à la Santé de l’Union lors de la réunion.

Les États ont été invités à assurer un engagement et une information préalables afin qu’il n’y ait pas de désinformation ou de panique.

