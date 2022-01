Accélérer la vaccination des écoliers contre le COVID-19 : DoE

« Toutes les DDE (Districts) et DDE (Zones) visiteront les centres de vaccination sous leur juridiction et vérifieront quotidiennement les procédures de vaccination. En outre, ils visiteront les écoles pour vérifier le dossier tenu avec les directeurs dans lequel les élèves sont informés du calendrier de vaccination », a déclaré le DoE dans un ordre officiel.

La Direction de l’éducation (DoE) a demandé mercredi à ses responsables de prendre diverses mesures pour accélérer la vaccination contre le COVID-19 des enfants âgés de 15 à 17 ans.

« Toutes les DDE (Districts) et DDE (Zones) visiteront les centres de vaccination sous leur juridiction et vérifieront quotidiennement les procédures de vaccination. En outre, ils visiteront les écoles pour vérifier le dossier tenu avec les directeurs dans lequel les élèves sont informés du calendrier de vaccination », a déclaré le DoE dans un ordre officiel.

« L’agent appellera également au hasard les élèves et les parents pour savoir s’ils ont été informés de la vaccination et s’ils ont été vaccinés ou non. Les chefs d’établissement devront également intensifier leurs efforts de mobilisation pour s’assurer que plus de 80 pour cent des enfants de chaque école se présentent pour la vaccination », a-t-il ajouté.

La vaccination des enfants de ce groupe d’âge a commencé le 3 janvier.

«Il devrait y avoir une meilleure coordination entre l’enseignant nodal des équipes du matin et du soir dans les écoles publiques afin que tous les enfants se présentent à l’heure de la session (9h-17h). Le clubbing de 3 à 5 écoles devrait être effectué là où l’équipe de vaccination se rend dans une école désignée et toutes les écoles liées peuvent y être mobilisées », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.