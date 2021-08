Accélérer le processus de délivrance de visas aux étudiants internationaux : des sénateurs au gouvernement américain

Il y a plus de 100 000 étudiants indiens aux États-Unis et ils contribuent de manière significative à l’économie américaine.

Vendredi, un groupe bipartite de sénateurs influents a exhorté l’administration Biden à accélérer le processus de délivrance de visas aux étudiants internationaux, une décision susceptible de profiter à des milliers d’Indiens qui souhaitent rejoindre leurs cours cet automne.

En Inde, par exemple à Delhi, seuls les visas d’urgence sont actuellement délivrés par l’ambassade des États-Unis, ce qui fait qu’un grand nombre d’étudiants indiens sont incertains quant à leur avenir universitaire pour la prochaine session qui débutera cet automne.

“Nous écrivons pour exprimer nos préoccupations concernant la lenteur du traitement des visas d’étudiant alors que nous continuons de nous remettre de la pandémie de COVID-19”, ont écrit deux douzaines de sénateurs dans une lettre au secrétaire d’État Tony Blinken.

«Afin d’accueillir les étudiants et universitaires internationaux à l’automne, comme le font les pays concurrents, nous exhortons le département d’État à fournir des services consulaires prévisibles et cohérents, à maximiser les alternatives aux entretiens de visa en personne en fournissant des dispenses et des entretiens virtuels, à étendre l’éligibilité au visa. dérogations, autoriser les heures supplémentaires du personnel et augmenter les embauches, et initier un engagement significatif avec les parties prenantes et les agences extérieures », ont-ils déclaré.

“Nous sommes à un moment critique du calendrier universitaire où les étudiants et universitaires internationaux doivent prendre rendez-vous pour les visas et planifier leur voyage aux États-Unis”, ont-ils ajouté. Les sénateurs ont en outre déclaré que même si certains consulats américains rouvrent, la plupart fonctionnent toujours à des niveaux de capacité inférieurs et l’accès aux rendez-vous pour les visas reste limité.

Les futurs étudiants ne peuvent pas être certains que leurs visas seront traités à temps pour qu’ils puissent se rendre aux États-Unis pour commencer leurs études, ont écrit les sénateurs.

« Bien que nous apprécions la création d’une exception d’intérêt national pour les étudiants internationaux, le traitement de ces visas en temps opportun continue d’être un défi. Les étudiants internationaux venant aux États-Unis apportent une valeur significative et essentielle au système d’enseignement supérieur et à notre économie », ont-ils souligné.

Les données de l’Association of International Educators montrent que plus d’un million d’étudiants internationaux dans les collèges et universités des États-Unis au cours de l’année universitaire 2018-2019 ont contribué 41 milliards de dollars à l’économie du pays.

En outre, le fait d’amener des étudiants internationaux aux États-Unis enrichit l’expérience éducative des étudiants nationaux, ce qui serait plus difficile à réaliser via des formats en ligne.

Il existe également des obstacles pratiques à l’apprentissage en ligne par les étudiants internationaux alors qu’ils se trouvent physiquement en dehors des États-Unis, car tous les pays ne disposent pas d’un accès fiable à l’électricité ou à Internet et les différences de fuseau horaire obligent certains étudiants à se présenter en ligne pour les cours au milieu de la nuit, ont déclaré les sénateurs. .

Il existe également des pays qui limitent l’accès à certaines informations ou sites Web, tandis que les États-Unis interdisent également le partage de certaines informations avec d’autres pays, ont-ils ajouté.

