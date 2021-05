Accélérez la vaccination des étudiants pour un retour anticipé sur le campus, exhortez les IIT au ministère de l’Éducation

La demande intervient à un moment où les gouvernements des États sont incapables de se procurer suffisamment de vaccins pour toutes les personnes appartenant à la tranche d’âge des 18-44 ans.

Avec la campagne de vaccination ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans, l’Institut indien de technologie (IIT) souhaitait que ses étudiants se font vacciner contre le nouveau coronavirus. Le ministre de l’Éducation de l’Union, Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’, a tenu une réunion jeudi, au cours de laquelle les responsables des instituts ont demandé au gouvernement de vacciner tous leurs étudiants, afin qu’ils puissent retourner en toute sécurité sur leurs campus respectifs, a noté un rapport d’IE. Citant certaines sources, le rapport indique que l’administration des écoles d’ingénieurs de haut niveau a exhorté le gouvernement à intervenir.

La demande intervient à un moment où les gouvernements des États sont incapables de se procurer suffisamment de vaccins pour toutes les personnes appartenant à la tranche d’âge des 18-44 ans. Si le gouvernement central intervient, on s’attend à ce que de nombreux IIT qui ont encore des étudiants vivant sur leur campus puissent se faire vacciner.

Une enquête interne de l’IIT-Delhi a été menée en avril de cette année et 3 910 étudiants ont été pris en compte pour les conclusions. Les résultats de l’enquête ont montré que près de 22% des étudiants avaient été testés positifs pour Covid-19 au cours de la période mars-avril de cette année, tandis que 61% ont vu au moins un membre de la famille testé positif pour l’infection virale mortelle. Gardant à l’esprit les résultats de l’enquête, les autorités de l’IIT-Delhi avaient assoupli les normes qui incluaient la flexibilité de la participation ainsi que les délais liés au travail.

Le mois dernier, 60 étudiants ont été trouvés positifs pour le virus dans l’IIT-Roorkee, ce qui a conduit à sceller cinq auberges de jeunesse. De même, l’IIT-Jodhpur a été témoin de 65 cas positifs parmi les étudiants, en raison desquels le bloc G 3 du campus a été déclaré zone de confinement. Au cours du même mois, IIT-Bhubaneswar a signalé 10 cas. Une épidémie majeure a été observée à l’IIT-Madras l’année dernière en décembre, où 71 cas de Covid-19 ont fait surface, dont 66 étaient des étudiants.

Lors de la réunion des IIT, IISc, NIT et IISER avec le ministère de l’Éducation, le nombre de cas croissants de Covid-19 parmi les étudiants a été discuté avec les cours en ligne ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale d’éducation.

