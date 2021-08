Accélérez votre connexion Internet à domicile avec la vente de jeux Netgear d’une journée d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tout joueur sait qu’ils sont aussi bons que leur vitesse de connexion. Vous ne voulez jamais penser au mot redouté de « décalage », mais parfois, cela peut arriver. Ce que vous voulez, c’est la meilleure connexion possible pour vous aider à vaincre vos adversaires. Habituellement, vous pourrez trouver du matériel de jeu génial sur Amazon avec la vente occasionnelle. Par exemple, vous pouvez économiser aujourd’hui sur un Combo clavier et souris de jeu filaire Redragon S101, l’obtenant pour seulement 29,99 $. Mais si vous avez besoin d’un routeur pour offrir la connectivité que vous désirez, la vente d’Amazon sur Produits de jeu Netgear vous a couvert.

Vous pourrez économiser beaucoup d’argent sur les routeurs et les rallonges de réseau, grâce à la Vente de produits de jeux Netgear. Mais il n’est disponible qu’aujourd’hui, alors vous feriez mieux de vous dépêcher pour profiter des meilleurs prix que vous trouverez sur ces articles. Peu importe si vous êtes sur la clôture au sujet de la mise à niveau. Vous devriez saisir l’occasion et courir avec. En fin de compte, c’est le meilleur moyen de distancer vos adversaires en compétition. Non seulement vous économiserez de l’argent, mais vous pourrez économiser jusqu’à 47% sur cet équipement.

Jusqu’à 47% de réduction sur les produits de jeu Netgear Prix: 74,99 $ – 159,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Profitez de vitesses plus rapides avec cette vente de produits de jeu Netgear

Nous commencerons par le Routeur Wi-Fi NETGEAR Nighthawk Pro Gaming XR500. Cela minimise le ping et optimise les performances pour une expérience sans décalage. Vous aurez la possibilité d’utiliser quatre ports Ethernet 1 Gigabit pour la connectivité filaire. Le processeur dual-core de 1,7 GHz offre une efficacité réseau. Vous pouvez choisir la voie à utiliser lorsque vous jouez, afin de contourner la congestion du réseau et de réduire les pics de décalage. Vous pouvez utiliser le filtrage géographique pour vous connecter aux serveurs et aux joueurs les plus proches, vous permettant ainsi de vous lancer dans le jeu et de dominer. Cela vous permet de surveiller votre réseau et le ping de votre jeu en temps réel, afin que vous puissiez vérifier la bande passante. Cela a été optimisé pour le ping le plus bas possible pour Fortnite, Call of Duty: Black Ops, Overwatch, etc. En règle générale, cela coûte 300 $ et en vaut la peine. Mais aujourd’hui, obtenez-le pour seulement 159,99 $ ! C’est une économie de 47% !

Routeur Wi-Fi NETGEAR Nighthawk Pro Gaming XR500 avec 4 ports Ethernet et des vitesses sans fil jusqu’à… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 159,99 $ Vous économisez : 140,00 $ (47%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Autres options dans cet événement de vente

Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, optez pour le Routeur Wi-Fi 6 à 4 flux NETGEAR. Cela vous permet de diffuser à des vitesses plus rapides. Vous pouvez diffuser des films, des jeux, des appels vidéo ou transférer des fichiers à une vitesse Wi-Fi de 1,8 Gbit/s. Il fonctionne avec les appareils Wi-Fi 6 existants et nouveaux, y compris les iPhones et les téléphones Android. Cela fonctionne avec le câble, le satellite, la fibre, le DSL et d’autres FAI. Il ne prend presque pas de temps à configurer et vous offre quatre ports Ethernet 1 Gigabit. Le processeur quad-core 1,5 GHz et les technologies Beamforming en valent la peine. Contrôlez cela avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Obtenez ceci pour seulement 74,99 $, une économie de 25 $ !

Pour ceux qui aiment leur routeur actuel mais souhaitent étendre le réseau, consultez le Prolongateur de portée NETGEAR WiFi 6 Mesh. Cela ajoute jusqu’à 1 500 pieds carrés à votre gamme et vous permet d’ajouter plus de 20 appareils. La vitesse AX1800 utilise la technologie Wi-Fi double bande et quatre flux simultanés pour offrir plus de capacité. Cela offre une compatibilité universelle et des ports Ethernet câblés au plug-in. De plus, cela dans votre prise murale après l’avoir accroché pour 89,99 $, vous faisant économiser 40 $.

Routeur NETGEAR 4-Stream WiFi 6 (R6700AX) – Vitesse sans fil AX1800 (jusqu’à 1,8 Gbit/s) | 1 500 sq.… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

NETGEAR WiFi 6 Mesh Range Extender (EAX15) – Ajoutez jusqu’à 1 500 pieds carrés et plus de 20 appareils avec AX180… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

