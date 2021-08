Accélérez votre PC ou votre console avec ce SSD abaissé de 960 Go qui insufflera une nouvelle vie à vos jeux et applications | La technologie

in

Si votre PC ou votre console commence à ramper lorsque vous chargez une application ou un jeu, il est temps de changer de disque dur pour un tout nouveau SSD.

Utilisez-vous toujours des disques durs pour vos fonctions critiques ? Il est maintenant temps de passer au SSD. Ou peut-être en avez-vous déjà un de 128 ou 256 Go, et tu veux l’agrandir. Ici, vous avez de bonnes chances.

Le Le SSD PNY de 960 Go est réduit de 18 euros sur Amazon, et le prix tombe à seulement 86,42 euros. Expédié et vendu par Amazon avec livraison gratuite sous 24 heures.

Il s’agit de un SSD classique de 2,5 pouces Cela fonctionne à la fois pour un PC de bureau et un ordinateur portable, ou les consoles PS4 ou Xbox One, par exemple.

Le SSD PNY de 960 Go n’est qu’à 86 euros chez Amazon

Le SSD PNY 960 Go atteint une vitesse de lecture de 555 Mo/s, et une vitesse d’écriture de 470 Mo/s. Ce sont les données habituelles de ce facteur de forme, bien plus élevées que les disques durs ou les disques externes, qui atteignent à peine les 100 ou 120 Mo/s.

Se connecte via classique connecteur SATA III, qui est présent dans tous les PC, même ceux d’il y a plus d’une décennie.

Et vous n’avez pas besoin d’installer de pilotes ou de configurer quoi que ce soit. Branchez-le sur votre ordinateur ou votre console, et vous êtes prêt à partir.

En plus de réduire de moitié le démarrage de Windows ou le chargement du jeu sur les consoles, aussi consomme moins d’énergie qu’un disque dur et est plus fiable, n’ayant pas de pièces mobiles. Avec un ordinateur portable la batterie durera plus longtemps.

Pour les plus techniques, il atteint 89 000 ios, et dispose d’un MTBF de deux millions d’heures, en plus d’une garantie de 3 ans.

