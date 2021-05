Accenture, partenaire de Ripple, écrit un article avec SWIFT sur CBDC

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Accenture, le partenaire de Ripple, la société de conseil en affaires et en technologie, a publié un document avec SWIFT sur le potentiel des solutions de paiement en monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). Intitulé «Explorer les monnaies numériques des banques centrales: comment elles pourraient fonctionner pour les paiements internationaux», le document affirme qu’il y a un intérêt croissant pour ces types d’actifs.

Accenture est une société du classement Fortune Global 500. Avec Ripple, BMW, Bosch, Blockchain Acceleration Foundation, Arxum, Consensys, Crypto Valley, Constellation, Continental, CPChain, DLT Labs, Enterprise Ethereum Alliance, Ford et d’autres, Accenture fait partie de Mobility Initiative Open Blockchain (MOBI).

Selon le document, au moins la moitié des banques centrales du monde envisagent de développer une CBDC. Trois facteurs principaux ont contribué à cette tendance: la réduction des billets physiques, la lutte contre l’effet des crypto-monnaies privées en tant que menace pour la monnaie fiduciaire et l’amélioration de la sécurité sur les marchés de gros. Le document dit:

Quelle que soit la motivation, la pression en faveur des CBDC semble claire et croissante. Certaines banques centrales mènent déjà des expériences en direct, et certaines envisagent le potentiel de l’évolution de la monnaie comme une révolution possible dans la façon dont la valeur est échangée.