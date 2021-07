Accept joue le premier concert de l’ère pandémique à Jim Thorpe, en Pennsylvanie (vidéo)

Le 2 juillet, les métallurgistes allemands/américains J’ACCEPTE ont joué leur premier concert de l’ère de la pandémie à Penn’s Peak à Jim Thorpe, en Pennsylvanie, en guise d’échauffement pour leur apparition au Festival de rock M3 Le jour suivant. En raison des restrictions COVID-19, le guitariste Uwe Lulis – le seul membre de J’ACCEPTE qui ne réside pas en Amérique – n’a pas pu entrer aux États-Unis et rejoindre ses camarades de groupe pour le concert.

Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

La setlist était la suivante :

01. Apocalypse des zombies



02. Trop méchant pour mourir



03. Agité et sauvage



04. Leatherboys de Londres



05. Sensation nocturne



06. Pas de regrets



07. L’entrepreneur



08. Dernier voyage



09. Soldats de l’ombre



dix. Princesse de l’aube



11. Déménageur de minuit



12. Pandémie



13. Rapide comme un requin

Bis:

14. Coeur en métal



15. Terreur teutonique



16. Boules au mur

J’ACCEPTEle dernier album de, “Trop méchant pour mourir”, est sorti en janvier via Explosion nucléaire. Le LP est le premier du groupe sans bassiste Pierre Baltes, qui est sorti J’ACCEPTE en novembre 2018. Il a depuis été remplacé par Martin Motnik. J’ACCEPTELa gamme de s’est également élargie avec l’ajout d’un troisième guitariste, Philippe Shouse, qui a initialement rempli pour Uwe Lulis pendant les années 2019 “Terreur symphonique” tournée, avant d’être invité à rejoindre définitivement le groupe.

“Trop méchant pour mourir” a été enregistré à Nashville, Tennessee avec le producteur britannique Andy Sneap (JUDAS PRIEST, MEGADETH), qui est à l’origine du magnifique son de studio de J’ACCEPTE depuis 2010.

J’ACCEPTE guitariste Loup Hoffmann a récemment déclaré à Loud TV en France la “Trop méchant pour mourir” titre de l’album: “C’est plus ou moins notre réponse à toute l’ambiance corona dans le pays, dans le monde. Bien sûr, cela ne veut pas dire sérieux – nous avons dit:” Nous sommes trop méchants pour mourir. Nous ne pouvons pas être dérangés par tout petit virus qui existe. Bien sûr, ce n’est pas censé être totalement sérieux. Mais ça sonnait comme un album de métal, ça sonnait comme un titre de métal, et nous l’avons aimé. Nous avons donc décidé d’emprunter cette voie et de donner aux fans de métal un air frais et dans-votre- face à une sorte de déclaration et un album de métal qui ne traite pas vraiment de tout ce qui est lié à la couronne. Parce que je pense que les gens en ont assez de tous les trucs de la couronne maintenant. Il est temps de passer à autre chose. “

Concernant J’ACCEPTEla décision de libérer “Trop méchant pour mourir” pendant la pandémie de COVID-19, Loup a déclaré: “Cela va prendre un certain temps avant que nous puissions faire une véritable tournée en tête d’affiche. Mais nous avons décidé d’aller de l’avant et de le publier, car peut-être que les fans l’apprécieront maintenant qu’ils sont en lock-out, et peut-être que cela leur fera oublier tout . Et c’est mieux que d’attendre qui sait quand – jusqu’à ce que nous puissions à nouveau tourner. Alors sortons l’album maintenant. Les fans peuvent l’apprécier et l’écouter, et puis un jour nous serons en tournée et nous nous rencontrerons l’autre encore.”



ACCEPTER Rockin Penn’s Peak – (Restless and Wild) . Merci pour l’invitation Scotty Black. Tu es un homme ??? Publié par Phil Wax le vendredi 2 juillet 2021

Una noche increíble después de esperar más de un año para el espectáculo. #pandemic #metaldisease #ballstothewall #pennspeak



[email protected]_hersh Publié par Accept Latinoamerica le samedi 3 juillet 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).